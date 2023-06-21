Chery TIGGO 8 PRO sınıfında zirveye yerleşti

CARMEDYA.COM – Mart 2023’ün sonunda Türkiye pazarına hızlı bir giriş yapan Chery’nin Türkiye’deki amiral gemisi modeli TIGGO 8 PRO, orta boy SUV sınıfında liderliğe ulaştı.

Mayıs 2023’te 2917 adetten kapanan D-SUV pazarında, bu satışın 1098 adedini Chery TIGGO 8 PRO tek başına gerçekleştirdi. 5 ay toplamında ise 9004 adetlik bir büyüklüğe erişen D-SUV pazarında Chery TIGGO 8 PRO, sadece 2.5 aylık performansla 1528 adetlik satışa ulaşarak sınıfının en çok satan modeli oldu.

Model, aktif ve pasif güvenliği kapsamlı bir şekilde iyileştiren yeni nesil 4.0 ADAS sistemine sahip. TIGGO 8 PRO, lüks bir kokpit ambiyansı oluşturmak için üçlü ekran konseptini kullanıyor. Bu konsept, 10,25 inçlik dokunmatik merkezi kontrol ekranı, 8 inçlik dokunmatik LCD klima ekranı ve 7 inçlik LCD gösterge ekranından oluşuyor.

TIGGO 8 PRO, 1746 mm gövde yüksekliğine ve 2710 mm aks mesafesine sahip. Bu, sınıfının en iyi değerlerinden biri. 5+2 koltuk düzeni, farklı oturma kombinasyonları sağlıyor. 5 kişilik kullanımda arkada 1179 litreye varan bir bagaj hacmi oluşuyor. İkinci sıra koltuklar katlandığında bu alan 2101 litreye kadar çıkıyor.

Aracın deri koltuklarının minder ve sırtlığı, vücudu sıkıca saran ve destekleyen dolgulara sahip. Bu, kabin içindeki rahatlık seviyesini ve konforu daha da artırıyor. TIGGO 8 PRO ayrıca önde akıllı çift bölge, arka sırada bağımsız klima ve dört aşamalı hava temizleme teknolojisi ile N95 seviyesinde koruma sağlıyor. Araçta harici olarak kontrol edilen değişken hacimli bir kompresör ve bir PWM kademesiz fan kullanıyor. Ayrıca 35 dB ile ultra düşük rölanti gürültüsü seviyesi için kaplamalar, gövde ve şasi yapısı, malzemeler olmak üzere 20’nin üzerinde NVH öğesi optimize edilmiş durumda. Böylece sessiz ve dingin bir sürüş ortamı oluşuyor.

Bunlara ek olarak SONY marka 8 hoparlörlü surround ses sistem ve çok renkli ortam aydınlatması gibi detaylar, TIGGO 8 PRO’nun sürüş konforunu daha da ileriye taşıyor. 1,17 metrekare alana sahip panoramik cam tavan, yüzde 100 karartma perdeleri ile donatılmış durumda. Bu sayede yaz sıcağından iç mekan korunurken geceleri de gökyüzündeki yıldızların keyfi çıkarılabiliyor. Tüm araç camlarındaki sıkışma önleme işlevi de kullanıcılara ek güvenlik duygusu sağlıyor.

TIGGO 8 PRO; anahtarsız giriş ve çalıştırma, elektrikli bagaj kapağı, sürücü için altı yönlü elektrikli koltuk ve çok işlevli direksiyon simidi gibi özelliklerle zengin bir donanım seviyesi sunuyor. Ayrıca sıcak yaz aylarında soğuk içecekleri de saklamak üzere orta kolçakta soğutma işlevi de bulunuyor.