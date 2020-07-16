Skoda Kamiq Türkiye satış fiyatı açıklandı

CARMEDYA.COM – Skoda’nın B SUV segmentinde yer alacak yeni modeli Kamiq, düzenlenen online lansman toplantısıyla Türkiye’de satışa sunuldu.

Yüce Auto Skoda Genel Müdürü Zafer Başar tarafından sunumu gerçekleştirilen modelle birlikte, markanın D SUV modeli Kodiaq ve C SUV modeli Karoq’un ardından heö B SUV segmentindeki boşluğu dolduruyor, hem de Skoda’nın SUV ürün gamı tamamlanıyor.

4241 mm. uzunluğa, 1793 mm. genişliğe ve 1531 mm. yüksekliğe sahip araç, MQB-A0 platformunun modüler yapısından yararlanıyor.

AFS Full Led Far Grubu, 10.25 inç dijital gösterge, HMI Multimedya Sistemi ve mobil bağlantı, Aktif Güvenlik Destek Sistemleri, opsiyon olarak sunulan 18 inç jantlar ve elektrikki bagaj kapağı gibi üst segmente yönelik donanımlarla gelen otomobilde, sürücü kapısının içerisinde bir şemsiye ve bagajda bir el feneri de yer alıyor.

Markanın SUV modellerinin geleneksel çizgisinden farklı bir ön yüze sahip araç, kristal küplerden oluşan yeni nesil aydınlatmalarla diğer modellerden farklılaşıyor.

Skoda Kamiq ülkemizde Premium donanım seçeneği ve 1.0 TSI (115 PS), 1.5 TSI ACT (150 PS) ve 1.6 TDI SCR (115 PS) motor gamıyla sunuluyor. 1.5 TSI ve 1.6 TDI versiyonlarda DSG şanzıman yer alıyor.

Aracın lansmana özel fiyatı ise 197 bin 600 TL’den (Premium 1.0 TSI 115 PS DSG) başlıyor. 1.5 TSI ACT 150 PS DSG seçeneği 230 bin 800 TL, 1.6 TDI SCR 115 PS DSG seçeneği ise 243 bin 600 TL fiyat etiketine sahip.

Lansman sonrası liste fiyatı ise 1.0 TSI 115 PS DSG için 209 bin 600 TL, 1.5 TSI ACT 150 PS DSG için 235 bin 400 ve 1.6 TDI SCR 115 PS DSG için 248 bin 400 TL olarak belirlenmiş.