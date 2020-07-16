Maserati’nin elektrik çağı Ghibli Hybrid ile başladı

CARMEDYA.COM – İtalyan otomobil üreticisi Maserati, markanın tarihindeki ilk hibrit olan Ghibli Hybrid modelini online lansman ile tanıttı.

Mühendisler Ghibli Hybrid modelini geliştirirken, yakıt tüketimini ve emisyon oranlarını azaltırken, Maserati modellerine özgü performansı korumayı hedeflemişler. Sonuçta ortaya dizel versiyondan daha hızlı ve benzinli versiyondan daha çevreci bir otomobil ortaya çıkıyor.

Yaklaşık 100 kişilik bir ekip tarafından geliştirilen Ghibli Hybrid, Ghibli V6’nın şasi ve karoserinin modifiye edilmiş versiyonu üzerinde inşa edilmiş.

Performans

İtalya Torino’da geliştirilen modelin 4 silindirli motoruna eşlik eden 48 voltluk akü sayesinde 330 HP’lik bir güce ulaşan Ghibli Hybrid, 0-100 km/s hızlanmasını 5.7 saniyede gerçekleştirirken, saatte 255 km/s hıza çıkabiliyor.

Hibrit otomobillere özgü yavaşlama ve fren sırasında enerji geri kazanımını da sağlayan otomobilde yakıt tüketimi konusunda önemli iyileştirmeler yapılabilmiş. 350 HP’lik V6 motora sahip benzinli kardeşiyle aynı performansı yakalayabilen otomobilin yakıt tüketimi ise dizel versiyonla aynı ve benzinli versiyonla kıyaslandığında WLTP verilerine göre emisyon oranını da yüzde 25 azaltıyor. Yakıt konusunda da benzinli modele göre yüzde 20’lik bir tasarruf sağlanıyor.

Yeni Motor

FCA’dan türetilen iki litrelik 4 silindirli motorun dahili mekanik bileşenleri, daha fazla tork elde etmek ve turboşarj ve e-güçlendiricinin daha fazla güç vermesini sağlamak için Modena’daki Maserati Innovation Lab tarafından tamamen yeniden şekillendirildi. Motorun elektronik kontrol sistemi, Bosch’un yeni nesil ECU’suna geçişle tamamen farklılaşmış. Pratikte, orijinal motordan geriye kalan tek şey silindir kapağının boyutları ve parçası denilebilir. Tamamen yeni bir Maserati motoru geliştirilmiş.

Hibrit Sistem

Maserati’nin 48 voltluk hibrit sistemi, BSG, pil, eBooster ve DC/DC dönüştürücü olmak üzere dört ana bölümden oluşuyor.

BSG (Jeneratör Kayışı) bir alternatörün işini yaparken, frenleme / yavaşlama sırasında enerjinin geri kazanımını ve bataryayı şarj etmeyi sağlıyor, bu da eBooster’a ihtiyacı olan gücü sağlıyor. Modelde konvansiyonel bir turbo besleme yerine eBooster tercih edilmiş olmasının ana nedeni ise, motorun düşük devirlerde de gücünü korumak.

Yeni nesil hibrit sistem sayesinde Ghibli Hybrid, V6 motorlu kardeşinden daha hafif bir gövde ağırlığına sahip. Motor önde ve pil arkada olduğu için daha iyi bir ağırlık dağılımı ve daha dengeli bir sürüş etkisi yakalanabilmiş.

Markadan yapılan açıklamaya göre, seri üretimin başlaması için hedef eylül ayı. Otomobilin bayilere ulaşması ise ekim ayını bulacak. Japonya ve Kore pazarı içinse 2021 yılının şubat ayı hedefleniyor.

Maserati’ye Özel Ses

Ghibli Hybrid, hibrit sisteme rağmen, tıpkı benzinli ve dizel kardeşlerinde olduğu gibi modele özgü sesi korumayı başarıyor. Bu sesi elde etmek için, suni bir ses oluşturmak yerine, egzoz dinamikleri ve rezonatörlerden yararlanılmış.

Dış Tasarım

Ghibli Hybrid modelinin çevreci yönünü vurgulamak için araçta koyu mavi renkli detaylara yer verilmiş. Ön çamurluktaki üç geleneksel hava kanalı mavi bir kaplamaya sahip ve Brembo fren kaliperleri ve C sütununda yer alan logonun üzerindeki şimşek de yine aynı mavi tonlara sahip.

Bununla birlikte modelde yeni bir ön ızgara kullanılıyor. Krom detaylarla dikkat çeken ızgara, araca karakteristik bir yüz kazandırıyor. Arkada ise bumerang formunu andıran stop grubu sportif etkiyi pekiştiriyor.

Ghibli Hybrid, Avrupa pazarında Grigio Evoluzione adı verilen mavi tonlara sahip, gri bir gövde rengiyle sunuluyor. Bu özel renk için lüks yatlardan esinlenilmiş.

İç Tasarım

2013 yılında yollara çıkan Ghibli, geleneksel olarak işçilik ve malzeme kalitesiyle biliniyor. Hibrit versiyonda, iç kısım, entegre darbe emici koltuk başlıklarına sahip, elektrikli ve deri spor ön koltuklar, alüminyum vites değiştirme kulakçıklarıyla donatılmış spor direksiyon ve alüminyum spor pedallarla geleneksel sportif çizgisinden ödün vermiyor.

EMEA bölgesine yönelik modellerde, kontrast koyu mavi dikişli ve başlıklarında marka logosu işlemeli spor koltuklar, birinci sınıf doğal deri ile döşenmiş. Bu döşeme kapı panelleri ve gösterge paneli üzerinde de tercih edilmiş. Çin’de sunulan GranLusso versiyonda ise koltukların, kapı panellerinin ve gösterge bölümünün dikişlerinde kırmızı renk kullanılıyor.

Merkezi konsol, güncellenmiş bir vites kolu ve sürüş modu düğmelerinin yanı sıra, yuvarlak formlu bir kontrol düğmesine sahip. Bu bölümde de alüminyum detaylar sıkça kullanılmış.

Ortada, 12 V güç soketi ve sürücü ve yolcuların müzik dinleyebileceği, film izleyebileceği bir SD kart okuyucu, USB soketi ve aux-in portu içeren iklim kontrollü kablosuz şarjı da içeren bir cep telefonu bölmesi yer alıyor.

Sürücü koltuğu 6-yollu elektrik ayarı sunarken, GranLusso ve GranSport donanımları standart 12-yollu elektrikli ön koltuklara sahip. Arka koltuklar da yanal destek sunuyor.

Bu arada aracın bagaj hacmi ise 500 litre.

Yeni nesil Multimedya Sistemi

Ghibli Hybrid, MY21 modellerinde bulunan tüm teknoloji yükseltmeleri ve yeni nesil MIA (Maserati Akıllı Asistan) multimedya sistemi ile donatılmış. MIA sisteminin HD ekranı, 8,4 inç yerine artık 10.1 inç boyutunda ve çerçevesiz olarak yer alıyor. Çoklu dokunma işlevine sahip bu yeni yüksek çözünürlüklü ekran, siyah ve altın renginin karışımı yeni bir grafik arayüzü taşıyor. Ekranın üstündeki cam ise, daha az keskin kenarlı bir efekt için kavisli tasarlanmış. Bu özellik ilk kez otomotiv tasarımında kullanılıyor.

Maserati Connect

Yeni Maserati Connect programı sayesinde tüm Maserati araçları birbirine bağlandı. Maserati’nin her zaman sisteme bağlı olması, bir servis zamanı geldiğinde sürücüyü uyararak, müşteri bakım deneyimini geliştirmek açısından yarar sağlıyor. Ayrıca acil ve araba hırsızlığı durumlarında da güvenlik ve emniyeti artırıyor.

Bir Akıllı Telefon veya Akıllı Saat ile sürücüler Maserati Connect uygulaması sayesinde her zaman markayla temas halinde kalabiliyor. Bu bağlantı aynı zamanda sanal kişisel asistanları (Amazon Alexa ve Google Assist) aracılığıyla evden de mümkün olabiliyor. MIA (Maserati Akıllı Asistan) multimedya sistemi aracılığıyla Maserati Connect bağlantılı hizmetler, sürücü ve yolcular için yeni bir deneyim sunuyor.

Entegre, bağlı navigasyon sistemi sayesinde, sürücü her zaman en güncel trafik bilgilerine ve sürekli güncellenen haritalara sahip oluyor.

Şanzıman

Diğer Ghibli versiyonları gibi, hibrit versiyon da Quattroporte ve Levante modellerinde kullanılan sekiz hızlı ZF otomatik şanzımanla donatılmış.

Vites kolu kısa süre önce daha kısa hareket ve daha iyi çalışma sağlayan sezgisel bir vites değiştirme desenine sahip olacak şekilde yeniden tasarlanmış. Sürücü, kolu sağdan sola kaydırarak vites kutusunu otomatik (RND) veya manuel modda kullanma seçeneğine sahipken, üstteki yeni bir ‘P’ düğmesi ile şanzımanı kolayca park konumuna alabiliyor.

En son versiyonlarda sunulan vites kolu ile orta konsoldaki sürüş modları kullanıcı dostu olarak tasarlanmış. Diğer versiyonlarda olduğu gibi, ‘M’ düğmesi ortadan kaldırıldı ve Start & Stop “off” düğmesi yerini almış.

Şanzıman, yokuş yukarı veya yokuş aşağı sürüş, sert frenleme vb. olmak üzere çeşitli koşulları tanıyor ve buna göre en uygun vitesi ve en uygun vites değiştirme stilini seçiyor.

Manuel Normal modda, sistem kırmızı çizgi yaklaştıkça otomatik olarak vites değiştirirken, Manuel Spor’da vites değiştirmeler daha hızlı ve daha keskin gerçekleşiyor.

Süspansiyon

Maserati Ghibli Hybrid, önde yüksek alüminyum tamamen çift salıncaklı yeni süspansiyonlar kullanıyor. Arka süspansiyon, dört alüminyum süspansiyon kollu beş çubuklu çok bağlantılı bir sistem kullanıyor. Ghibli’nin süspansiyon paketi, çelik yaylarının ve viraj denge çubuklarının hareketini kontrol etmek için sabit oranlı bir sönümleme sistemi kullanıyor.

Ghibli ile ayrıca dört tekerin birbirinden bağımsız ve elektronik olarak kontrol edilebildiği Skyhook Süspansiyon Sistemi de tercih edilebiliyor. Bu adaptif süspansiyon GranSport’ta standart, diğerlerinde ise opsiyon olarak alınabiliyor.

Ses Sistemi

Modelde standart olarak, Harman Kardon’un 8 hoparlörlü, 280 W ses sistemi yer alıyor. Harman Kardon Premium ve Bowers & Wilkins Premium Surround Ses Sistemleri isteğe bağlı olarak sunuluyor.

Hava Kalitesi Sensörü ile Klima Kontrolü

Ghibli, hem sürücünün hem de yolcunun konforunu önemli ölçüde artıran Hava Kalitesi Sensörü ile donatılmış. Sistem, akıllı bir sensör ve kirlilik seviyelerini hesaplayan ve kirli hava ve toksik gazların kabine girmesini önleyen bir sinyal analiz sisteminden yararlanıyor.

Elektrikli Kilitlenebilir Torpido Gözü

Dokunmatik ekran menüsünde yolcu tarafındaki torpido gözünü elektrikli olarak kilitleyen bir Vale Modu bulunuyor. Vale Modu’nda torpido gözüne yalnızca dört haneli bir PIN girilerek erişilebiliyor.

Brembo Döküm Frenler

Ghibli Hybrid’de, önde çift döküm 360×32 mm havalandırmalı ve çapraz delinmiş fren diskleri ve Brembo kaliperleri ile donatılmışken, arka aksta 345×28 mm diskler ve Brembo kaliplerler yer alıyor. Otomobil 100 km/s hızla yapılan ani frende, uygun yol koşullarına göre 35,5 metrede durabiliyor.

Seviye 2 Otonom Sürüş Teknolojisi

Bu arada otomobilde seviye 2 otonom sürüş teknolojisi sunuluyor. Bosch ile işbirliği içinde geliştirilen Entegre Araç Kontrolü (IVC) sistemi, gelişmiş aktif güvenlik ve sürüş dinamikleri sağlıyor.

IVC, sürüş şartlarını önceden tahmin eden ve motor hızını ve frenleri buna göre ayarlayan akıllı bir kontrol cihazı kullanıyor. IVC, geleneksel ESP’den daha sorunsuz ve daha az gürültüyle müdahale ediyor ve aynı zamanda akıllı tork vektörü kullanıyor. Slalom ve şerit değişikliği gibi dinamik test manevralarında, IVC daha yüksek sürüş hızı ve geliştirilmiş yarış pisti tur süreleri konusunda başarısını ortaya koymuştu.

Yine MSP ise, erken algılama ve müdahale için çok çeşitli sensörler kullanıyor. Patinaj tespit edilirse, sistem motorun tork çıkışını azaltıyor ve aracın stabilitesini milisaniye içinde geri kazanmak için frenleri etkinleştirebiliyor. MSP, ABS gibi alt sistemleri elektronik fren gücü dağıtımı (EBD), patinaj önleyici (ASR), motor freni tork kontrolü (MSR) ile entegre ediyor, bu da düşük tutuşa sahip yüzeylerde vites küçültme sırasında tekerleklerin kilitlenmesini önlüyor.

Gelişmiş Sürücü Destek Sistemleri

Seviye 2 otonom sürüş sistemleri kullanan modelde Otoyol Yardımı, Aktif Kör Nokta Yardımı ve Şerit Koruma Yardımı gibi önemli teknolojiler kullanılıyor. Opsiyon olarak Trafik İşareti Tanıma da tercih edilebiliyor.

Geri görüş kamerası ve 360 derece görüş sağlayan kamera görüntüsü de park ve manevra konusunda sürücüye kolaylık sağlıyor.