Avrupa Otomobil Pazarı Mayıs ayında daraldı

CARMEDYA.COM – Otomotiv Distribütörleri Derneği’nin (ODD) paylaştığı verilere göre AB (26), UK ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomobil pazarı 2020 Mayıs ayında %56,8 daraldı.

• Otomobil pazarı 2020 Mayıs ayında 2019 yılının aynı ayına göre %56,8 azaldı ve toplam 623.812 adet seviyesinde gerçekleşti. 2019 yılında ise Avrupa otomobil pazarı 1.444.173 adetti.

AB (26),UK ve EFTA ülkeleri toplamına göre hazırlanan raporda, otomobil satışları 2020 Ocak-Mayıs döneminde %42,8 azaldı.

• Otomobil pazarı 2020 Ocak-Mayıs döneminde 2019 yılı aynı dönemine göre %42,8 azaldı ve toplam 3.969.714 adet seviyesinde gerçekleşti. 2019 yılı aynı döneminde ise otomobil pazarı 6.936.184 adetti.

• 2020 Mayıs ayı sonunda Türkiye, geçen yılın aynı dönemine göre %21,7 artış ve 146.528 adet ile Avrupa otomobil satışları sıralamasında 7. ülke olarak yer aldı.

Avrupa otomobil pazarı ülkelere göre değerlendirildiğinde;

• AB (26), UK ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2020 Mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre en fazla düşüş sırasıyla %89 ile İngiltere, %76,2 ile Hırvatistan, %74,7 ile Portekiz’de görüldü. Geçen yılın aynı ayına göre tüm Avrupa pazarlarında daralma gerçekleşti.

• AB (26), UK ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2020 yılı Ocak-Mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine göre en fazla düşüş sırasıyla %55,8 ile Hırvatistan, %54,2 ile İspanya, %51,4 ile İngiltere’de görüldü. İlk beş ayda tüm Avrupa pazarlarında daralma görüldü.