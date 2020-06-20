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Avrupa Otomobil Pazarı Mayıs ayında daraldı

Yazan Önder Canözer -

CARMEDYA.COM – Otomotiv Distribütörleri Derneği’nin (ODD) paylaştığı verilere göre AB (26), UK ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomobil pazarı 2020 Mayıs ayında %56,8 daraldı.

• Otomobil pazarı 2020 Mayıs ayında 2019 yılının aynı ayına göre %56,8 azaldı ve toplam 623.812 adet seviyesinde gerçekleşti. 2019 yılında ise Avrupa otomobil pazarı 1.444.173 adetti.

AB (26),UK ve EFTA ülkeleri toplamına göre hazırlanan raporda, otomobil satışları 2020 Ocak-Mayıs döneminde %42,8 azaldı.

• Otomobil pazarı 2020 Ocak-Mayıs döneminde 2019 yılı aynı dönemine göre %42,8 azaldı ve toplam 3.969.714 adet seviyesinde gerçekleşti. 2019 yılı aynı döneminde ise otomobil pazarı 6.936.184 adetti.

• 2020 Mayıs ayı sonunda Türkiye, geçen yılın aynı dönemine göre %21,7 artış ve 146.528 adet ile Avrupa otomobil satışları sıralamasında 7. ülke olarak yer aldı.

Avrupa otomobil pazarı ülkelere göre değerlendirildiğinde;

• AB (26), UK ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2020 Mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre en fazla düşüş sırasıyla %89 ile İngiltere, %76,2 ile Hırvatistan, %74,7 ile Portekiz’de görüldü. Geçen yılın aynı ayına göre tüm Avrupa pazarlarında daralma gerçekleşti.

• AB (26), UK ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2020 yılı Ocak-Mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine göre en fazla düşüş sırasıyla %55,8 ile Hırvatistan, %54,2 ile İspanya, %51,4 ile İngiltere’de görüldü. İlk beş ayda tüm Avrupa pazarlarında daralma görüldü.

Önder Canözer
1990 yılından bu yana dergi sektöründe her kademede görevlerde bulunan Önder Canözer, 2000 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığını Mynet çatısı altında başlatmıştır. 2010 yılında kurduğu ve bugün Medicon Grup adını alan Medicon Yayıncılık ile Carmedya'yı hayata geçirmiş olan Canözer, bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

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