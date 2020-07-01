Citroen Yeni ë-C4 ve Yeni C4 modellerinin detaylarını paylaştı

CARMEDYA.COM – 2020 yılında “Herkes için Elektrikli” yaklaşımıyla hareket eden Citroën altı adet elektrikli otomobil tanıttı.

Citroën markası 92 yılda elde ettiği 12 milyon 500 bin adet satışla kompakt hatchback sınıfında son derece güçlü ve başarılarla dolu bir geçmişe sahip. İlk nesil C4 1928 yılında yollara çıktı. Onu Ami 6 ve Ami 8, GS ve GSA, BX, ZX, Xsara, C4 (2004 ve 2010 nesilleri) ve C4 Cactus takip etti. Her biri de konfor özellikleri, geniş iç mekanı, yenilikçi çözümleri ve benzersiz tasarım özellikleriyle sadece marka için önemli olmakla kalmayıp dünya otomobil tarihine adını altın harflerle yazdırdı. Söz konusu köklü geçmişin varisi olan tamamen elektrikli yeni ë-C4 ve yeni C4 10. nesil Citroën kompakt hatchback olarak yollara çıkıyor.

1928 yılında markanın ilk kompakt modeli olarak yollara çıkan ilk nesil C4, 243 bin adet sattı. 1961 yılında satışa sunulan ve gerçek bir popüler başarı olan Ami 6 ve Ami 8 modellerinden ise toplamda 882 bin adet satıldı. 1970 yılında satışa sunulan ve 1971 Avrupa’da Yılın Otomobili seçilen GS ve modernize edilen türevi GSA 1 milyon 994 bin adetlik satış başarısına ulaştı. 1982 yılında satışa sunulan BX 2 milyon 150 bin ve 1991 yılında yollara çıkan ZX 2 milyon 465 bin olmak üzere markanın kompakt sınıftaki başarısı devam etti. 1997 yılında üstün güvenlik ve çok yönlülük özellikleriyle Xsara çıktı ve 1 milyon 343 bin adet sattı. 2004 yılında sahneye gerek tasarımı, gerekse bünyesinde barındırmış olduğu teknolojilerle çığır açan yeni C4 çıktı. 2010 yılında C4 baştan aşağı yenilendi. C4 iki nesil boyunca 2 milyon 941 bin adet satarak öncülerinin başarısını devam ettirdi. 2014 yılında aileye standart kompakt hatchback modellere özgün bir alternatif olarak C4 Cactus satışa sunuldu. Söz konusu model Progressive Hydraulic Cushions® süspansiyon ve Advanced Comfort Koltuklar gibi yenilikçi özellikler ve özgün tasarımıyla 440 bin adet sattı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Citroën CEO’su Vincent Cobée dijital lansmanda şunları söyledi; “C Hatchback segmenti Avrupa’nın en önemli segmentlerinden biri ve Citroën, tamamen elektrikli yeni ë-C4 ve yeni C4 ile bu segmente oldukça iddialı bir giriş yapıyor. Citroën DNA’sının yenilikçi özelliklerini ve üstün konfor seviyesini bünyesinde barındıran yeni modelimiz farklı müşteri beklentilerini karşılamak üzere tamamen elektrikli, benzinli ve dizel olmak üzere üç farklı motor seçeneği sunuyor.”

Yenilikçi detaylar ve tasarım

Tamamen elektrikli yeni ë-C4 ve yeni C4 tasarımlarıyla karakteristik bir Citroën imajı orta koyarken uygulanan detaylarla daha modern ve yenilikçi bir görünüm sergiliyor. Akıcı hatlar, düzgün yüzeyler markaya özgü karakteristik detaylar özgün ve benzersiz bir kompakt hatchback otomobil görünümünü beraberinde getiriyor. Büyük tekerlekler, heybetli ve kaslı detaylar kadar gövde etrafını 360° dönenen koruyucu kaplamalar sayesinde güçlü ve sağlam bir SUV hissi uyanıyor.

Kısa ön ve arka tekerlek uzantıları, 690 mm ile büyük çaplı tekerlekler ve 156 mm yerden yükseklik gibi özellikler tamamen elektrikli yeni ë-C4 ve yeni C4 modellerini rakiplerden görsel olarak ayırırken aynı zamanda benzersiz, iddialı, özgüveni yüksek ve hırçın bir duruşu beraberinde getiriyor. Tamamen elektrikli yeni ë-C4 ve yeni C4 boyutlarıyla kompakt hatchback sınıfının kurallarını yeniden yazıyor. 4.360 mm uzunluğa, 1.800 mm genişliğe ve 1.525 mm yüksekliğe sahip olan model 2.670 mm aks mesafesiyle geniş ve kullanışlı bir iç mekan sunuyor. Yüksek yapı 1,22 metre ile rakiplerden daha yüksek bir göz hizası sunarken böylece çok daha rahat ve yola hakim bir sürüş sağlanabiliyor.

Önden bakıldığında Citroën’nin CXPerience Concept, Ami One Concept ve 19_19 Concept gibi çalışmalarla başlayan ve 2020 başlarında yeni C3 ile devam ettirilen tasarımın modern bir yorumu dikkat çekiyor. Söz konusu mimaride V-şeklindeki ışık imzasına sahip çift katmanlı ön tasarım ve ön taraf boyunca uzanan krom marka logosu özgün ve benzersiz bir görünümü beraberinde getiriyor. Mimarinin en güncel uygulamasında marka logosunun uçları yanlara doğru uzayarak gündüz farlarını ve farları içine açıyor. Böylece tamamen LED “Citroën LED Vision” far teknolojisi ile LED gündüz farları ve üç adet LED modülden oluşan ön farlar görsel olarak ön plana çıkartılıyor.

Yüksek ve yatay konumlu motor kaputu güçlü ve sağlam bir görünüme katkı sağlıyor ve tamamen elektrikli yeni ë-C4 ve yeni C4 modeline enerjik ve iddialı bir duruş kazandıran C5 Aircross SUV’un içbükey şeklini yansıtıyor. Mat siyah alt eklentiye sahip ön tampon, küçük darbelere karşı dayanıklılık sağlıyor. Ami One Concept ve 19_19 Concept’te kullanılan makro chevron desenli hava giriş ızgaraları detaylara gösterilen özeni gözler önüne seriyor.

Aerodinamik profildeki yumuşak ve keskin çizgiler, güç, sağlamlık ve karakter algısını destekliyor ve heybetli bir görünüm sunuyor. 690 mm çapındaki tekerlekler dikkat çekici tasarıma sahip 18 inçlik jantlarında etkisiyle otomobilin genel karakteristiğini destekliyor. Köşelerde konumlandırılan büyük çaplı tekerlekler dinamik ve kaslı tasarımı tamamlıyor. Ön ve arka tampon eklentileriyle ve renkli süslemelere sahip Airbump® tasarımlarını tamamlayan mat siyah çamurluk kemerleri gövdeye ek koruma sağlarken aynı zamanda otomobilin güçlü ve dinamik görünümüne katkı sağlıyor. Krom cam çıtaları ve yeni kapı aynaları bütünü tamamlayan zarif detaylar olarak dikkat çekiyor.

Özgün tavan çizgisi ve eğimli arka camla birlikte fiziksel olarak gövdeyle bütünleşen tavan spoyleri otomobilin aerodinamik üstünlüğünü gözler önüne seriyor. Üç adet camı içine alarak aydınlatma birimleriyle bütünleştiren eğimli tavan çizgisi efsanevi Citroën GS’e atıfta bulunuyor. Arka kısım, tasarımıyla otomobilin genel dinamizmini ve sağlamlığını tamamlıyor. Bagaj kapağının açılmasıyla oluşan geniş yükleme ağzı 380 litrelik büyük bir bagaja erişim sağlıyor. Eğimli arka cam, dik bagaj kapağı ve spoyleriyle arka kısım 2004 C4 Coupe’nin tasarımından esintiler taşıyor.

Parlak siyah bir şeritle birbirine bağlanan aydınlatma birimleriyle yeni tamamen elektrikli ë-C4 ve yeni C4 daha önce Ami One Concept ve 19_19 Concept’te uygulanan V şeklindeki LED stop tasarımıyla ön tarafın tasarım dilini devam ettiriyor. Koruma ve dayanıklılık sağlamak üzere tasarlanan mat siyah tampon eklentisi içten yanmalı motora sahip versiyonlarda krom egzoz çıkışları ve elektrikli versiyonda dekoratif kapaklara sahip parlak siyah bir süslemeyle tamamlanırken söz konusu detaylar da otomobilin genel güç ve dinamizmine katkı sağlıyor. Birbirine şık bir tasarım uygulamasıyla bağlanan dış taraftaki iki adet havalandırma ızgarası C5 Aircross SUV ile benzer bir tasarım dili kullanıyor.

Modern yolcu kabini

İç mekan, yüksek kalite algısı ve modern yapısıyla öne çıkıyor. Citroën Advanced Comfort® programının yansıması olarak; modern bir konsol tasarımı, kenarları yumuşatılmış kapı panelleri, birçok saklama bölmesi, yumuşak ve esnek malzemeler ve yolcuları oturmaya davet eden koltuklar devreye giriyor. Yatay konumlandırılan geniş ön konsol yolculara genişlik ve ferahlık hissi verirken; konsol sehpası, Citroën Smart Pad Support™ ve akıllı telefon saklama alanı gibi zekice uygulanan tasarım çözümleri kullanışlılığı destekliyor. Ön konsol tasarım olarak kapı panelleriyle bütünleşerek sürücü ve ön yolcuyu saran ve böylece güven duygusunu arttıran bir yapı sergiliyor. Yüksek geniş vites konsolu ise bu etkiyi daha da güçlendiriyor.

Ön paneldeki yeni orijinal chevron desen, Advanced Comfort koltuklardaki yeni desenler ve kapı panellerindeki desenlerin oluşturmuş olduğu bütün huzurlu bir ambiyansı beraberinde getiriyor. Büyük bir özenle seçilen kaliteli ve el temasının yoğun olduğu konsol üstü, kapı panelleri ve orta kolçak gibi bölgelerdeki yumuşak malzemeler dokunma hissi uyandırıyor ve kalite algısını arttırıyor. Havalandırma ızgaraları, direksiyon simidi, gösterge paneli, klima paneli, bilgi-eğlence sistemi ve orta konsoldaki saten krom veya parlak siyah vurgular bir yandan görsel zenginlik kazandırırken diğer yandan ise kullanışlı işlevleri ile dikkat çekiyor.

Çok fonksiyonlu direksiyonun sol tarafından kumandalar sürüş destek sistemlerini, sağ taraftakiler ise bilgi-eğlence sistemini kumanda ediyor. Direksiyonun arka kısmında bulunan ve direksiyona entegre edilmiş olan parlak siyah elcikler direksiyon hangi açıda olursa olsun vitesleri manuel olarak değiştirme imkanı sunuyor.

Yenilikçi HMI (İnsan Makine Arayüzü) yaklaşımı modernizim ile teknolojiyi aynı potada eritiyor. Çerçevesiz HD dijital gösterge paneli Citroën marka kimliğine uygun grafiklerle okunaklı bir yapı sunuyor. Modern ve şık tasarımı kadar okunaklı yapısıyla da dikkat çeken gösterge panelini büyük renkli yükseltilmiş gösterge ekranı tarafından tamamlanıyor. Böylece sürücü gözünü yoldan ayırmadan önemli sürüş bilgilerine erişebiliyor. Orta konsolun en üst noktasında son derece ince ve çerçevesiz 10 inçlik bir dokunmatik ekran bulunuyor. Söz konusu ekran araç kontrollerinin merkezini oluşturuyor. İklimlendirme sistemine ait kumanda paneli büyük boy düğmeleriyle ergonomik bir kullanım sunuyor.

Tamamen elektrikli yeni ë-C4 ve yeni C4 metal görünümlü şık ve kaliteli bir vites kolu ile donatılıyor. Fiziki olarak sabit elektronik kontrollü vites kolunda R, N ve D olmak üzere üç pozisyon bulunuyor. Bunun dışında park konumuna geçmek için P ve içten yanmalı motorlu versiyonlarda manuel moda geçmek için M veya elektrikli versiyonda enerji geri kazanım modunu etkinleştirmek için B olmak üzere olmak üzere iki adet kısa yol düğmesi bu bulunuyor vites kolu üzerinde. Vites konsolunda ise elektrikli el freni kumandası ile Eko, Normal ve Spor olmak üzere sürüş modu seçim paneli bulunuyor.

Zengin kişiselleştirme seçenekleri

Kompakt hatchback müşterilerinin beklentilerine uygun olarak tamamen elektrikli yeni ë-C4 ve yeni C4; 31 farklı dış gövde rengi ile beş farklı renk paketi ve altı farklı iç mekan ambiyansı ile zengin bir çeşitlilik sunuyor. Airbump® ve ön sis farlarında uygulanan renkli süslemeler ile daha dinamik ve çekici bir görünüm elde edilebiliyor.

Sportif ve dinamik dış görünümde 690 mm ile büyük çaplı tekerleklerin payı büyük. Citroën bu noktada da zengin bir seçim özgürlüğü sunuyor. Seçenekler 16 inçlik kapaklı döküm jantlarla başlayarak 16 inçlik alaşım jantlarla devam ediyor. Bunun dışında 17 inç ve farklı tasarımlara sahip 18 inçlik jant alternatifleri bulunuyor. Tamamen elektrikli yeni ë-C4 için ise 18 inçlik elmas kesim jantlar sunuluyor.

Bir tür marka imzası haline gelen dokunma hissi uyandıran yumuşak ve sıcak renklere sahip iç mekan uygulamaları Citroën modellerinin iç mekanını şekillendirmeye devam ediyor. Advanced Comfort koltukların dolgu malzemesi ve dikiş deseni yeni C3 modelindeki deseni yansıtıyor. Koltuk sırtlıklarındaki kontrast renkli şerit kapı panellerindeki renkleri tamamlayarak tasarım bütünlüğü oluşturuyor. İç mekanı şekillendirmek üzere; Standard, Urban Grey, Metropolitan Grey, Metropolitan Blue, Hype Black ve Hype Red olmak üzere altı farklı tema sunuluyor.

Tamamen elektrikli, benzinli ve dizel seçenekler

Tamamen elektrikli yeni ë-C4 ileri teknoloji ve modern elektrikli ulaşım çözümlerini bir araya getiren ë-Comfort ile daha konforlu ve kullanışlı bir yapı sunuyor. C5 Aircross SUV, Ami, ë-Jumpy ve ë-SpaceTourer, modellerinin ardından tamamen elektrikli yeni ë-C4 dış dünyadan arındırılmış bir koza etkisiyle tamamen elektrikli bir sürüş sunuyor. Sessiz çalışma, aracın sessiz ve dingil süzülmesi, sürüş keyfi, yumuşak süspansiyon, yumuşak Advanced Comfort koltuklar, titreşimlerden arındırılmış yapı, arayüz ve kumandaların kullanım ergonomisi gibi özellikler sürücü ve beraberindeki yolculara sürüş konforu sunuyor.

ë-Comfort kapsamında sunulan tamamen elektrikli sürüş; sıfır emisyonlu, sessiz, kokusuz, titreşimden arındırılmış, sarsıntısız ve vites değişimi gerektirmeyen bir sürüş, ilk hareket anından itibaren yüksek tork üretimi, uzaktan programlanabilen hizmetler ve düşük bakım giderleri gibi avantajları beraberinde getiriyor. 136 HP güç ve ilk hareket anından itibaren 260 Nm tork kullanıma sunan elektromotor Spor sürüş modunda 0’dan 100 km/s hıza 9,7 saniyede ulaşıyor ve 150 km/s maksimum hıza imkan tanıyor. Sistem 50 kWh kapasiteli yüksek voltajlı 400 V Li-iyon batarya tarafından besleniyor.

Tamamen elektrikli yeni ë-C4 sıfır emisyonlu elektromotoruyla WLTP normuna göre 350 km tamamen elektrikli sıfır emisyonlu sürüş menzili sunuyor. Tamamen elektrikli yeni ë-C4 bu özelliğiyle emisyon kısıtlamalarının yaşandığı şehir merkezilerine rahatlık girebiliyor. Özel fren teknolojisi frene basmadan aracı yavaşlatırken aynı zamanda elektrikli sürüş menzilini uzatıyor. Sistem fren anında ve yavaşlama anında oluşan kinetik enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürerek bataryayı şarj ediyor ve elektrikli sürüş menzilinin uzamasına katkı sağlıyor. Sürücü Eko, Normal ve Spor olmak üzere üç farklı sürüş modundan birini vites konsolundaki kumanda üzerinden seçebiliyor. Batarya şarj kapasitesinin yüzde 70’i için sekiz yıl veya 160.000 km garanti kapsamında sunuluyor.

Tamamen elektrikli yeni ë-C4 farklı şarj çözümleri sunuyor. Halka açık şarj noktalarında 100 kW hızlı şarj özelliği ile batarya 10 km/dk performansıyla şarj olurken sadece 30 dakika gibi bir sürede batarya yüzde 80 şarj doluluğuna ulaşıyor. 32 A Wall Box şarj çözümü ile şarj hızlanıyor. Bu alternatifte şarj tek faz ile 7,5 saat ve opsiyonel olarak sunulan 11 kW şarj cihazı ile üç fazda beş saat sürüyor. Evdeki standart prizde tam şarj için 24 saatten daha uzun bir süre gerekirken 16 A Legrand Green’up™ şarj soketi ile şarj süresi 15 saate iniyor.

Sezgisel arayüzler

Citroën, elektrikli araç ürün gamıyla birlikte okunaklı, anlaşılabilir ve kullanımı kolay arayüzler sunarak sürücülerin hayatını kolaylaştırıyor. Burada temel amaç sürücü ile otomobil arasındaki bağı güçlendirmek, aktarma organlarının modernliğini artırmak, günlük kullanım özelliklerini basitleştirmek ve tamamen elektrikli yeni ë-C4’ü eğlenceli, keyifli ve pratik bir ulaşım aracı olarak konumlandırmak. Sürücü dijital ekran üzerinden hız veya menzil gibi bilgilere ulaşabiliyor. Sürücü ayrıca üç farklı widget seçimi ile güç göstergesi, güç ölçer, enerji akışı veya ısı konfor elemanlarının enerji tüketimi üzerindeki etkisini görüntüleyen ısı konfor tüketimi gibi bilgilere ulaşabiliyor.

Orta konsoldaki bir düğmeyle erişilebilen dokunmatik ekrandaki özel sayfalar, sistemin çalışma durumunu veya gecikmeli batarya şarjı gibi ayarları görüntülüyor. Ekran, şarj esnasında diğer bilgilerin yanı sıra; Kalan şarj süresini (saat ve dakika olarak), şarj ile kazanılan menzil (km olarak) veya kazanılan batarya şarj oranı (% yaş olarak) gibi bilgileri de gösteriyor.

Motor gamı

Tamamen elektrikli yeni ë-C4 ve yeni C4 farklı kullanıcı gereksinimlerini karşılayan her biri yüksek verimlilik seviyesine sahip farklı motor seçenekleri sunuyor. Tamamen elektrikli yeni ë-C4 50 kWh kapasiteli bataryaya sahip 136 HP (100 kW) gücünde bir elektromotorla yollara çıkıyor. Yeni C4 ise farklı güç versiyonlarına sahip hem benzinli hem de dizel motor seçenekleriyle üretiliyor. Benzinli C4’te Euro 6d normunu karşılayan PureTech 100 S&S 6 vitesli manuel şanzıman, PureTech 130 S&S 6 vitesli manuel şanzıman, PureTech 130 S&S EAT8 otomatik şanzıman, PureTech 155 S&S EAT8 otomatik şanzıman ve PureTech 155 EAT8 – otomatik şanzıman seçenekleri bulunuyor. Dizel C4’te ise Euro 6d normunu karşılayan BlueHDi 110 S&S 6 vitesli manuel şanzıman ve BlueHDi 130 S&S EAT8 otomatik şanzıman seçenekleri devreye giriyor.

Citroen Advanced Comfort

Citroën markasına ait otomobillerin tasarım ve gelişimine yön veren Citroën Advanced Comfort® programı konfor kavramına ulaşmanın yeni ve modern yolunu ortaya koyuyor. Tamamen elektrikli yeni ë-C4 ve yeni C4, farklı gereksinimlere ihtiyaç duyan küresel müşterilerin beklentilerini karşılamak için Citroën Advanced Comfort® programını dört ana başlık altında ele alıyor.

Sürüş konforu sürücü ve beraberindeki yolcuları gerek süspansiyon, gerekse de gürültü konforu bakımından dış dünyadan izole ederek bir koza etkisi yaratıyor.

Yaşam konforu ise geniş yaşama alanı, pratik saklama alanları ve sunmuş olduğu akıllı çözümlerle kabin içindeki yaşamı kolaylaştırıyor ve eğlenceli hale getiriyor.

İç huzur konforu sadece gerçekten yararlı olanı bilgileri görüntülemek için bilgileri düzenliyor ve öncelik belirleyerek rahatlatıcı bir iç atmosfer yaratarak sürücünün zihinsel iş yükünü azaltıyor.

Kullanım konforu sezgisel teknolojilerle otomobil ve donanımlarının optimize ediyor, günlük kullanımı kolaylaştıran yardımcı donanımlar sunuyor ve dijital çözümlerle yolcular ile otomobil arasındaki bağı akıcı hale getiriyor.

Uçan halı etkisi

Tamamen elektrikli yeni ë-C4 ve yeni C4, standart olarak Progressive Hydraulic Cushions® süspansiyon ile yollara çıkıyor. İlk olarak C4 Cactus ve C5 Aircross SUV modellerinde kullanılan süspansiyon sistemi üstün süsüş dinamizmi dışında markanın “uçan halı etkisi” olarak tanımladığı üstün konfor seviyesi sunuyor.

Citroën’e özel bu yenilikçi teknoloji marka müşterilerinin önem verdiği süspansiyon sisteminin sönümleme kalitesini artırmayı amaçlıyor. Progressive Hydraulic Cushions® aynı zamanda Citroën markasının süspansiyon alanındaki uzmanlığının gelmiş olduğu en son noktayı gözler önüne seriyor. Marka 100 yıldan daha uzun bir süredir müşterilerine gelişmiş süspansiyon konforu çözümleri sunuyor.

Citroën süspansiyon sistemini geliştirirken 20 adet patent başvurusu yaptı. Çalışma prensibi ise gayet basit. Geleneksel süspansiyon sistemleri bir amortisör, bir yay ve mekanik bir stoper içeriyor. Citroën Progressive Hidrolik Cushions® sisteminde her iki tarafa biri sönümleme ve diğeri geri basma olmak üzere iki hidrolik stoper bulunuyor. Süspansiyon böylece uygulanan gerilimlere bağlı olarak iki aşamada çalışıyor. Hafif sönümleme ve geri basma durumlarında yay ve amortisör, hidrolik stoperlerden yardım almadan dikey hareketleri kontrol ediyor. Söz konusu stoperlerin sağlamış olduğu esneklik sayesinde mühendisler otomobile bozuk zeminde süzülme hissi veren uçan halı etkisini yarattılar. Çok daha yoğun çalışma ortamlarında yay ve amortisör sarsıntıyı hafifletmek üzere hidrolik sönümleme ve geri basma stoperiyle birlikte çalışıyor. Enerjiyi emen ancak bir kısmını geri basan geleneksel mekanik stoperin aksine, hidrolik stoper bu enerjiyi emerek dağıtıyor. Böylece sistem sekme yapmıyor.

Advanced Comfort koltuklar

Tamamen elektrikli yeni ë-C4 ve yeni C4’ün geniş ve rahat koltukları; dolgu malzemesi ve yan destekleriyle yoldan izole ve son derece konforlu bir oturum sunuyor. Rakiplere göre daha yüksek oturma pozisyonu sayesinde sürücü ve beraberindeki yolcu yola hakim bir sürüşün keyfini çıkartabiliyor.

Citroën’e özel yenilikçi bir donanım olan Advanced Comfort koltuklar ilk olarak C4 Cactus ve C5 Aircross SUV’ta kullanıma sunuldu. Tamamen elektrikli yeni ë-C4 ve yeni C4’te farklı döşeme renkleriyle sunulan koltuklar mümkün olan en iyi konforu sunmak üzere dört farklı tipe dayanıyor. Görsel Konfor örneğin GS veya BX gibi modellerdeki döşemeleri andıran dolgu ve döşemeleriyle görsel olarak hemen ayrışıyor.

Konuksever konfor koltuğun yüzeyindeki 15 mm kalığındaki özel köpükle yumuşak ve destekleyici bir oturum sunuyor.

Dinamik konfor, koltukların ortasındaki yüksek yoğunluklu dolgu malzemesiyle uzun yolculuklarda yolcuları kavrıyor, uzun süreli kullanımlarda dahi çökme yapmıyor ve uzun yıllar sonra bile optimum konfor sunmaya devam ediyor.

Postürel konforda; geniş minder ve sırtlıklar, güçlendirilmiş yan destekler, ön koltuklarda bel desteği ve yükseklik ayarı, elektrikli ön koltuklar, önde ve arkada geniş ve konforlu kolçaklar ile optimum sürüş konforuna katkıda bulunuyor.

Koza etkisini daha da arttırmak ve çok daha huzurlu bir sürüş deneyimi yaşatmak üzere ısıtmalı koltuklar dışında masaj özelliği de tercih edilebiliyor.

Akıllı depolama çözümleri

Kabin içi depolama alanları için özel çaba gösterildi. Citroën Advanced Comfort® programına dayanan tasarım kapsamında depolama alanları olabildiğince geniş tutuldu. Kullanıcıların beklentilerini karşılamak üzere gerek ön, gereksek arka koltuklarda, hem açık hem de kapalı olmak üzere 16 adetten az olmamak üzere 39 litre depolama alanı kullanıma sunuluyor.

Dünya tanıtımı yapılan Smart Pad Support Citroën™, Apple iPad Air 2 ve Samsung Tab A 10,5 inç gibi tabletler için portatif açılıp-kapanabilen bir tutucu olarak devreye giriyor. Ön konsol tepsisi ise ön yolcunun önünde konumlandırılan sürgülü bir tepsi olarak tablet ve benzeri cihazlar için bir tür masa görevi görüyor. Tepsi üzerindeki siyah kaplama kaymayı önlüyor. Ön konsol tepsisinin altında büyük ve derin bir torpido gözü bulunuyor. Yüksek ve geniş tasarımıyla orta konsolda da birçok depolama alanı bulunuyor. Orta konsolda bulunan saklama alanı üzeri kaymaz bir malzeme ile kaplanan bir kapakla kapatılabiliyor. Böylece kullanıcı örneğin akıllı telefonunu bu kapağın altına gizleyebiliyor veya güvenle üzerine de koyabiliyor.

Orta konsolun en alt noktasında bulunan saklama alanı aynı zamanda kablosuz şarj özelliği olarak da hizmet veriyor. Yine bu bölümde biri Type C olmak üzere iki adet USB soketi bulunuyor. Vites kolunun ön tarafından küçük eşyalara yönelik bir depolama alanı, orta konsolda iki adet gizli bardak tutucuya sahip sürgülü kapalı bir saklama alanı ve hareketli ön kolçağın altında geniş bir depolama alanı bulunuyor.

Arka koltuk yolcularına katlanan orta kolçak içinde kapaklı bir saklama alanı ve bardak tutucu, ön koltuk sırtlıkların arkasında harita cepleri depolama alanı olarak sunulurken her bir kapı döşemesindeki cepler de ek depolama alanı olarak hayatı kolaylaştırıyor.

Fonksiyonel ve geniş bagaj

Bir kompakt hatchback otomobilin farklı kullanım amaçlarını yerine getiren çok yönlü bir yapıya sahip olması gerekiyor. Tamamen elektrikli yeni ë-C4 ve yeni C4 kompakt dış boyutlarına karşın son derece geniş bir iç mekan ve son derece kullanışlı bir yapı sunuyor. Yeni ë-C4 ve yeni C4, 2.670 mm ile segmentinin en uzun aks mesafesinden birine sahip ve 198 mm ile sınıfının en iyi arka koltuk diz mesafesini sunuyor. 1.800 mm dış genişliği ile yeni ë-C4 ve yeni C4 üç kişiyi rahat ettiriyor ve arka koltuk sırasında 1.380 mm omuz 1.440 mm dirsek mesafesi bulunuyor.

Yeni ë-C4 ve yeni C4 380 litrelik bir bagaj kullanıma sunuyor. Alçak yükleme eşiği (715 mm), geniş yükleme ağzı ve düz yan duvarlar rahat ve pratik bir kullanım sunuyor. İki konumlu bagaj zemini fonksiyonelliği daha da ileriye taşırken arka koltukların katlanmasıyla düz bir yüklem zemini elde ediliyor. Tamamen elektrikli yeni ë-C4’te örneğin şarj kablosu bagaj zemininin altında depolanabiliyor. Bagajın yan duvarlarındaki taşıma kancaları veya kayak kapağı gibi çözümler fonksiyonelliği destekliyor.

Yalıtım

Akustik yalıtım konusu da büyük bir titizlikle ele alındı. Sürüş ve aerodinamik gürültünün azaltılmasıyla, yolculara dış dünyadan izole gerçek bir koza hissi sunuluyor. Özellikle motor bölmesi çok iyi izole edildi. Tamamen elektrikli yeni ë-C4 modelindeki sessizlik olağanüstü. Ne bir gürültü, ne de bir titreşim sürüş konforunu veya huzurunu etkilemiyor. Tamamen elektrikli yeni ë-C4 için özel olarak geliştirilen 18 inçlik hafif alaşım jantlar vibrasyon konforunu düşürmeye yardımcı oluyor.

Arkamys dijital ses işlemciye ek olarak tamamen elektrikli yeni ë-C4 ve yeni C4 modellerinde 8-kanal bir Hi-Fi ses sistemi kullanıma sunuluyor. Sistem konsolun üst kısmında bir adet center, ön ve arka kapılarda birer adet woofer, ön cam direğinde tweeterlar ve bagaj zemininde bir adet wubwoofer olmak üzere birçok hoparlörden oluşuyor.

Aydınlık kabin

Kabin içi aydınlık Citroën Advanced Comfort® programının temel direklerinden birini oluşturuyor. 4,3 m²’lik cam alanlar ve sıcak malzemeler sayesinde yolcuları sakin ve pozitif bir atmosferde yolculuk yapabiliyor. Açık renkli tavan döşemesi ve iç direk kaplamaları söz konusu etkiyi desteklerken mavi veya kırmızı gibi ortam aydınlatmaları dingin ve huzur dolu bir yaşama alanı yaratıyor.

Geniş yan camlar dışında, büyük elektrikli cam tavan da tamamen elektrikli yeni ë-C4 ve yeni C4’ün kabin içi aydınlığına katkı sağlıyor. Entegre güneşlik ile sürücü veya beraberindeki yolcular kabin içindeki aydınlık seviyesini ihtiyacına göre ayarlayabiliyor.

Geceleri ise LED ortam aydınlatması sayesinde benzersiz ve güven veren bir atmosfer oluşuyor.

Isıtma çözümleri

Tamamen elektrikli yeni ë-C4 ve yeni C4 modellerinde en zorlu hava koşullarında bile gelişmiş günlük kullanım konforu sunmak üzere; Citroën ürün gamında yeni bir özellik olarak ısıtmalı ön cam ve ısıtmalı direksiyon, önde ve arka ısıtmalı koltuklar, hem ön panelden hem de dokunmatik ekrandan kumanda edilen çift bölge iklimlendirme kontrolü ve arka koltuk yolcuları için arka havalandırma ızgaraları gibi donanımlar devreye giriyor.

Güncel sürüş destek sistemleri

Tamamen elektrikli yeni ë-C4 ve yeni C4, yeni nesil Citroën modellerinde de olduğu gibi sürüş güvenliğini ve sürüş konforunu arttıran en az 20 adet yeni nesil sürüş destek sistemiyle donatılıyor. Tüm bu sistemler otonom sürüşe giden yolda önemli bir adımı oluşturuyor.

Aktif Güvenlik Freni, Çarpışma Riski Uyarısı ve Çarpışma Sonrası Güvenlik Freni, Kör Nokta Uyarı Sistemi, Aktif Şeritten Çıkma Uyarı Sistemi, Dur-Kalk özelliğine sahip Adaptif Hız Sabitleme Sistemi, Otoyol Sürüş Yardımcısı, Kahve Molası Uyarısı, Sürücü Dikkat Dağınıklığı Uyarı Sistemi, Kapsamı Genişleyen Trafik İşareti Tanımlama ve Önerme Sistemi, Akıllı Farlar gibi sürüş destek sistemleri sürüş güvenliğini destekliyor.

Anahtarsız Giriş ve Çalıştırma, Renkli Yükseltilmiş Gösterge Ekranı, Otomatik Elektrikli Park Freni, Yan park sensörleri, Top Rear özellikli Geri Görüş Kamerası, 360 Vision, Park Yardımcısı, Yokuşta Kalkış Yardımcısı, Statik dönüş fonksiyonu, Römork Denge Kontrolü gibi elektronik sistemler daha konforlu ve daha az stresli bir sürüş sağlıyor.

Gelişmiş bağlanabilirlik çözümleri

Tamamen elektrikli yeni ë-C4 ve yeni C4; 10 inç dokunmatik ekran, akıllı telefonlar için kablosuz şarj, ConnectedCAM Citroën®, Connect Assist, My Citroën, Connect Nav, Android Auto ve Apple CarPlay ile Connect Play, ikisi önce ve biri arkada olmak üzere üç adet USB soketi gibi gelişmiş özellikleriyle hayatı kolaylaştırıyor ve sürüşleri keyfe dönüştürüyor.