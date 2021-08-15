Citroen’den Ağustos kampanyası

CARMEDYA.COM – Citroen, Ağustos ayında otomobil ürün yelpazesine yönelik sıfır faize varan avantajlı krediler ve indirimli nakit alım seçeneklerini kullanıcılarla buluşturuyor.

Ay boyunca PSA Finans avantajıyla sunulan fırsatlar kapsamında; C5 Aircross SUV model ailesi, 90 bin TL için 12 ay %0 faizli kredi imkânıyla veya 8 bin TL’lik indirimle 406 bin TL’den başlayan fiyatlarla sunuluyor. C3’ün seçili modelleri ise 36 bin TL için 12 ay %0,99 faizli kredi imkânı kullanılarak 181 bin 800 TL’lik fiyatıyla tercih edilebiliyor. C3 Aircross SUV model ailesi, 60 bin TL için 12 ay %0,99 faizli kredi imkânı kullanılarak 300 bin TL’lik fiyatıyla tercih edilebiliyor. C4 de, 230 bin TL’den başlayan fiyatlarla kullanıcılara sunuluyor. Berlingo Kombi ise 40 bin TL için 12 ay %0 faizli kredi ya da 213 bin TL’den başlayan avantajlı nakit alım seçenekleriyle sahiplerini bekliyor.