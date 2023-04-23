KYMCO’dan Motobike İstanbul’da 5 yeni model!

CARMEDYA.COM – Doğan Trend Otomotiv tarafından Türkiye’de temsil edilen KYMCO, Motobike İstanbul’da beş yeni modelini sergileyecek.

AK 550 Premium, KRV 200 TCS, Xciting VS 400 Limited Edition, Dink R 150 ve I-One gibi 5 yeniliği motosiklet tutkunlarıyla ilk defa buluşturacak olan KYMCO, ayrıca 5 yıllık garanti süresi ve uygun finansman koşulları sunuyor. 2023 model 0 km modellerinde 5 yıl garanti sunulmaya başlayan KYMC, 2021 ve 2022 yıllarında sattığı, periyodik bakımları düzenli yapılmış KYMCO motosikletler için de +2 yıl daha garanti uzatma imkânı sağlıyor.

AK 550 Premium

Tasarımındaki özel dokunuşlarla daha zarif ve aerodinamik hale bürünen AK 550 Premium, doğrudan hava akışı ve hava geçiş kanallarıyla daha fazla performans kabiliyeti sağlıyor. Piyano tuşlarından ilham alan yeni AK 550 Premium’un orta konsolu, kullanıcı dostu ve sezgisel işlevsellik seçenekleri sunuyor. 550 cc’lik çift silindirli, 8 valfli, sıvı soğutmalı motor bloğu ile 51 HP güç, 52 NM tork üreten AK 550 Premium, standart ve yağmur olmak üzere iki sürüş modu sayesinde yüksek gücünü çok daha kontrollü bir biçimde yola aktarabiliyor.

KRV 200 TCS

Üst sınıf scooter özelliklerini kompakt boyutlarda sunmasıyla dikkat çeken KRV 200 TCS, PTM-Tech şanzıman teknolojisi, standart olarak sunulan TCS ve ABS’ye ek olarak 175 cc, 17 HP güç ve 15.48 Nm tork üreten motoruyla öne çıkıyor. KRV 200 TCS’yi diğer pek çok scooter modelinden ayıran, KYMCO patentli PTM şanzıman teknolojisi, markanın lüks maxi-scooter’ı AK 550’den türetildi. Kayışla tahrik edilen arka tekerlek, Coax teknolojisi ile diğer sistemlere göre daha az yer kaplıyor.

Xciting VS 400 Limited Edition

Scooter’da sport touring sürüşleri hedefleyenlerin gözdelerinden, KYMCO Xciting’in tüm dünya için sadece 500 adet üretilen Xciting VS 400 Limited Edition modeli, KYMCO standındaki yeniliklerinden biri olacak. Türkiye için 140 adetlik kontenjanı bulunan maxi-scooter, Xciting’in pratik ve aynı zamanda eğlenceli sürüş sunan tasarımını, bu limitli seride beyaz ve turuncu detaylarla özelleştirilen Pearly Black rengiyle çok özel müşterilerin beklentilerini karşılıyor. ABS ve TCS ile stabil bir sürüş karakteri sunan KYMCO Xciting VS 400 Limited Edition, su soğutmalı, 4 zamanlı, tek silindirli ve silindir başına 4 supaplı 400 cc’lik motoruyla 7250 d/d’de 25 kW (33.5 HP) güç ve 5750 d/d’de 37,5 Nm tork üretiyor. Euro 5 normlarını karşılayabilen motosiklet, 195 kg kuru ağırlığa sahip. 805 mm’lik sele yüksekliği ve 12.5 litrelik depo kapasitesiyle hem şehirde hem de uzun yoldaki sürüşlere uyumlu.

Dink R 150

20 yılı aşan geçmişiyle Dink efsanesi, KYMCO Dink R 150 ile geri dönüyor. Baştan aşağı yenilenmiş tasarımı ve motoruyla Dink R 150, tekrar kentin caddelerinde pratiklik ve güvenlik odaklı bir sürüş arayanlar kadar şehir dışına yapılan kısa geziler için de ideal bir yol arkadaşı konumuna geliyor.

I-One

KYMCO, elektrikli mobilite yatırımlarının son halkası olan I-One isimli scooter modelini Motobike İstanbul 2023’de sergileyerek müşteri çeşitliliğini artırıyor. İki farklı renkte satışa sunulan I-One, gelişmiş sürüş performansı ve kolaylıkla şarj edilebilmesiyle hayatı kolaylaştırıyor.