DS Automobiles’den deri sanatı

CARMEDYA.COM – DS Automobiles, lüks Fransız el becerisini otomotiv endüstrisinde özgün hatlarla hayata geçiriyor.

Bu becerilerden biri de, DS 3 CROSSBACK, DS 7 CROSSBACK ve DS 9’da sunulan ve en iyi deri zanaatkarlarının dokunuşundan esinlenen Art Leather.

Ünlü ayakkabıcılar tarafından deri ile yapılan çalışmalar, DS Design Studio Paris’in hayran olduğu olağanüstü yetenekli işçiliğin bir sonucu.

En iyi zanaatkarların çalışmalarının otomobil yapımı ile harmanlanması şans eseri gerçekleşmiyor. Bu geçiş DS Automobiles’deki yenilikçi ruh tarafından yönlendiriliyor. İlk olarak DS E-Tense konsept otomobilinin kokpitinde sunulan çalışma, özel bir tasarım gibi tamamen elle gerçekleştirildi. Ancak bu, aslında DS 7 Crossback’in lansmanı için geliştirilmekte olanı ortaya koydu.

Post-production : Astuce Productions

Art Leather’ın sırrı nedir?

Kokpit uzmanlarının küçük dünyasında Art Leather, müşterinin gördüğü gibi bir karşılaştırma ölçütüdür. DS Design Studio Paris’in Renk ve Malzeme Müdürü Sabine Pannetrat, Art Leather’dan bahsederken “Bir arzu nesnesi” diyerek gülümsüyor. “Lüks deri işçiliği bu görünüme ulaşmak için ilham kaynağımız oldu. Üründe kullanılan efekt ilgimizi çekti çünkü harika görünüyor. Böyle bir kaplamaya sadece Nappa deri gibi zarif bir malzeme ile ulaşabilirsiniz. Bu noktada asıl zorlayıcı olan, genellikle el işçiliği ile erişilebilen bir zanaatı, seri üretime uygun bir ürüne dönüştürmekti. Farklı pigment ve miktarlardan oluşan bir malzeme yelpazesi kullanmamız, gereksinimlerimiz için en uygun tekniği bulmamızı sağladı. “

Sabine Pannetrat, “Diğer endüstrilerden alınan teknolojiler kullanılarak çok sayıda deneme yapıldı” diye ekliyor.Nappa deri, birkaç yüzyıl öncesine dayanan uzmanlıktan ilham alan yenilikler kullanılarak üretildi. Nappa derinin yüzeyi şablonlar yardımıyla şekillendiriliyor. Döşemenin her model için eşsiz olması sebebiyle, bu teknik benzersiz sonuçlar veriyor.

DS 3 Crossback ve DS 7 Crossback’te DS Inspiration OPERA Art Bazalt Siyahı ve DS 9’da DS Inspiration Opera Art Yakut Rengi ile sunulan Art Leather’ın patina efektinin ışığa karşı gösterdiği tepki farklı. Parçanın kaplama şeklinin yatay veya dikey olmasına ve çevresindeki öğelere bağlı olarak farklı yansımalar elde ediliyor. Her bir DS’in benzersiz karakterini vurgulayan şey bu farklılık oluyor.

Koltuktaki saat kayışı

DS Automobiles’in teknik uzmanlığının sembolü

DS Automobiles modellerinde hayat bulan bir diğer zanaat ise; koltuktaki metal saat kayışı dokusu.

DS 3 Crossback, DS 7 Crossback ve DS 9’un koltuğunda ifade edilen “saat kayışı” DS Automobiles’in 18 aylık araştırma ve geliştirme sonucunda ortaya koyduğu bir çalışma. DS Automobiles ekipleri, kendi aralarında birleştirilmiş çok sayıda parçadan yapılmış olan lüks bir saatin metal kayışından esinlenerek, ayrıcalıklı bir konfor yaratmak için tek bir deri parçasından ve dikiş yüksekliği olmayan koltuk ve koltuk sırtlığı yaptılar. Simgesel hale gelen resim, DS’in iç mekân karakterini de güçlendiriyor.

DS Automobiles modellerine giriş yaptıktan bu yana, saat kayışı koltuğu Fransız markası tarafından sunulan kalitenin ve teknik uzmanlığın sembolü haline geldi. Bugün, bu fikir diğer üreticiler tarafından kopyalanıyor. Ancak güzellik veya konfor konularında aynı memnuniyet derecesi, sadece DS Automobiles tarafından sunulan teknik uzmanlıkla elde edilebiliyor.

Bu konfor seviyesi tesadüf değil. Koltuklarda, dolgu malzemesi olarak klasik koltuklardaki süngerden farklı olarak, vücudun şeklini alan yüksek yoğunluklu köpük tercih edilmiş. Daha yoğun malzeme sayesinde, yüksek konfor bozulmadan yıllar boyunca devam ediyor. Omurga sağlığı için önem arz eden AGR sertifikasına uygun tasarım ise uzun yolculukların sırt ağrıları ile ilişkisini kopartıyor.