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Ford Otosan Kurumsal İletişim Müdürlüğü’ne Burçak Türkeri atandı

Yazan Önder Canözer -

CARMEDYA.COM – Ford Otosan’da Kurumsal İletişim Müdürlüğü görevine Burçak Türkeri atandı.

Türkeri, Ford Otosan’ın kurumsal iletişim, medya ilişkileri, sosyal medya yönetimi, kurumsal sosyal sorumluluk ve sürdürülebilirlik, iç iletişim, etkinlik ve sponsorluk süreçlerinden sorumlu olacak. 

Türkeri, 1 Haziran tarihi itibarıyla görevi Gonca Sofuoğlu Temiz’den devralırken, Temiz ise Ford Otosan’da yeni kurulan Müşteri Deneyimi Müdürlüğü görevini yürütecek.

Burçak Türkeri kimdir?

15 yılı aşkın mesleki tecrübeye sahip bulunan Türkeri, kariyerine Zarakol Halkla İlişkiler’de başladı. Ardından gayrimenkul ve hızlı tüketim malları sektörlerinde iletişim alanında farklı roller üstlendi. Türkeri, Ford Otosan’a katılmadan önce, 11 yıl çalıştığı Coca-Cola İçecek’te en son 10 ülkeden sorumlu olduğu Grup Kurumsal İletişim Müdürü görevini yürütüyordu.

Türkeri, Koç Üniversitesi’nden Uluslararası İlişkiler lisans ve Boğaziçi Üniversitesi’nden Avrupa Çalışmaları yüksek lisans derecelerine sahip.

Önder Canözer
1990 yılından bu yana dergi sektöründe her kademede görevlerde bulunan Önder Canözer, 2000 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığını Mynet çatısı altında başlatmıştır. 2010 yılında kurduğu ve bugün Medicon Grup adını alan Medicon Yayıncılık ile Carmedya'yı hayata geçirmiş olan Canözer, bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

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