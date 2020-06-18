Yenilenen Citroen C4 ve ë-C4 yüzünü gösterdi!

CARMEDYA.COM – Citroën, 2020 yılındaki elektrikli araç hamlesine resmi olarak 30 Haziran’da detaylarını paylaşacağı kompakt hatchback sınıfında ë-C4 ile devam ediyor.

C3 Aircross SUV ve C5 Aircross SUV modelleriyle SUV pazarında öne çıkan marka, iki SUV modeliyle bugüne kadar 300 bin adet ve 200 bin adetlik satış rakamları elde etti.

SUV pazarındaki başarının ardından kompakt hatchback segmentinde iddiasını arttırmak isteyen Citroen, Avrupa pazarında önemli pazar payına sahip bu segmentte yeni elektrikli ë-C4 ve yeni C4 ile konumunu güçlendirmek hedefinde.

Elektrikli, benzinli veya dizel olmak üzere üç farklı enerji çözümüne sahip olan Citroën’in yeni nesil kompakt hatchback modeli müşterilerin otomobil deneyimlerinden ilham alınarak geliştirilmiş.

Üç farklı enerji seçeneği

Yeni ë-C4 ve yeni C4; yüzde 100 elektrikli, benzinli ve dizel olmak üzere üç farklı enerji seçeneği ile satışa sunulacak. Yeni elektrikli ë-C4; C5 Aircross SUV Hybrid, Ami, ë-Jumpy ve ë-SpaceTourer modellerinin ardından Citroën markasının elektrikliye geçiş stratejisinin beşinci modeli olarak yollara çıkıyor.

Tasarım

Yeni tasarımıyla modern ve güçlü bir duruş sergileyen ë-C4 ve yeni C4; SUV sınıfına özgü tasarım öğelerini, hatchback gövdeyle buluşturuyor.

Yeni modeller, Citroën Advanced Comfort programı kapsamında konforlu ve çok yönlü bir yapı kullanıma sunuyor. Progressive Hydraulic Cushions süspansiyon yol ve sürüş konforu sağlarken, Advanced Comfort koltuklar kabin içi konforu yükseltiyor. Yeni elektrikli ë-C4’de sunulan ë-Comfort ise sessiz ve akıcı sürüş özellikleri ile tamamlanıyor.

Köklü kompakt otomobil mirası

Citroën, 1928 yılında yollara çıkan C4 ile başlayarak kompakt otomobil segmentinde başarılı ve köklü bir geçmişe sahip. Söz konusu başarılı geçmişe 1971 Avrupa’da Yılın Otomobili seçilen ve bu yıl 50. yıldönümünü kutlayan GS modeli de dahil. Yıllar içerisinde; C4-1928, Ami 6/Ami 8, GS/GSA, ZX, Xsara, C4-2004, C4-2010 ve C4 Cactus gibi modeller karakterleri, konfor özellikleri ve sürüş özellikleriyle sadece marka tarihinde değil otomobil tarihinde de iz bıraktı.