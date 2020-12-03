Honda Civic modelleri için yılın son kampanyası başladı

CARMEDYA.COM – Honda’nın Civic modellerine sahip olmak isteyenler için yılın son kredi kampanyası açıklandı.

Civic Sedan modellerinde Aralık ayı sonuna kadar 60 bin TL’ye kadar kredi kullanımına yüzde 0,49’dan başlayan faiz oranı ile 12 ay taksit imkanı sunuluyor.

C segmentinde LED far, deri döşeme, açılır tavan ve navigasyon gibi donanımlara sahip olan Honda Civic Sedan, geniş iç ve bagaj hacminin yanı sıra vücudu saran koltukları, ergonomik vites kolu, hassas geri bildirime sahip direksiyon sistemiyle sportif bir sürüş deneyimi yaşatıyor.