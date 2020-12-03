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Honda Civic modelleri için yılın son kampanyası başladı

Yazan Önder Canözer -

CARMEDYA.COM – Honda’nın Civic modellerine sahip olmak isteyenler için yılın son kredi kampanyası açıklandı.

Civic Sedan modellerinde Aralık ayı sonuna kadar 60 bin TL’ye kadar kredi kullanımına yüzde 0,49’dan başlayan faiz oranı ile 12 ay taksit imkanı sunuluyor.

C segmentinde LED far, deri döşeme, açılır tavan ve navigasyon gibi donanımlara sahip olan Honda Civic Sedan, geniş iç ve bagaj hacminin yanı sıra vücudu saran koltukları, ergonomik vites kolu, hassas geri bildirime sahip direksiyon sistemiyle sportif bir sürüş deneyimi yaşatıyor.

Önder Canözer
1990 yılından bu yana dergi sektöründe her kademede görevlerde bulunan Önder Canözer, 2000 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığını Mynet çatısı altında başlatmıştır. 2010 yılında kurduğu ve bugün Medicon Grup adını alan Medicon Yayıncılık ile Carmedya'yı hayata geçirmiş olan Canözer, bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

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