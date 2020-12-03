Citroen’den yılın son fırsatları

CARMEDYA.COM – Geçtiğimiz yıla göre satışlarını yüzde 168 artıran Citroën, yılın son ayına özel fırsatlar sunuyor.

Citroën modellerine 120.000 TL kredi veya 20.000 TL nakit alım indirimi gibi çok çeşitli finansman seçenekleri ile sahip olmak mümkün.

C5 Aircross SUV, seçili modellerde geçerli 120.000 TL kredi için 30 ay %0,99 faiz seçeneği ile satışa sunuluyor. Ayrıca nakit alımlarda geçerli 20.000 TL indirim sağlanıyor. Aralık ayına özel fırsat araçlarından C5 Aircross Live 1.2 Puretech 130 EAT8 303.000 TL, C5 Aircross Shine 1.6 Puretech 180 EAT8 ise 383.500 TL, C5 Aircross Shine BlueHDİ 1.5 EAT8 399.500 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Ayrıca seçili modellerde geçerli 5000 TL takas desteği bulunuyor.

Berlingo’ya 100.000 TL için 25 ay %0,99 faiz seçeneği ile veya 60.000 TL için 18 ay %0 faiz seçeneği ile sahip olmak mümkün. Kredi kullanmak istemeyen müşteriler için 4000 TL nakit alım indirimi sağlanıyor.

C3 Aircross SUV, seçili modellerinde geçerli 2000 TL nakit alım indirimi veya 60.000 TL için 20 ay %1,19 faiz seçeneğiyle alınabiliyor.

Yeni C3’e 142.000 TL’den başlayan fiyatlarla sahip olmak mümkün.

BlueHDi motorlarla donatılmış Citroën hafif ticari modellerinden Jumper 194.000 TL’den başlayan fiyatlarla ve 100.000 TL 20 ay %0,99 faiz veya 60.000 TL için 12 ay %0 faiz seçeneğiyle satışa sunuluyor.