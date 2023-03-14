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Rolls-Royce’da üst düzey atama

Yazan Önder Canözer -

CARMEDYA.COM – Rolls-Royce plc, John Kelly’yi Orta Doğu, Türkiye ve Afrika (META) bölgelerinden sorumlu Başkan olarak atadı.

Kelly daha önce altı yıl boyunca Rolls-Royce’un Sivil Havacılık iş kolunda Avrupa, Orta Doğu ve Afrika’dan sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı olarak görev yapmıştı.

Kelly, Rolls-Royce kariyerine 2001 yılında Savunma iş kolunda mezun stajyer olarak başladı. Sivil Havacılık departmanına katılmadan önce Savunma iş kolunda üst düzey yöneticiliğe kadar yükseldi.

Yeni pozisyonunda Kelly, META bölgesinde hükümet ve sektördeki üst düzey paydaşlarla birlikte çalışmak üzere grup genelinde liderlik ve temsilcilik görevini üstlenecek. Rolls-Royce Türkiye ve Orta Asya Ülke Direktörü Görkem Kiriş Gümüşel ise görevini John Kelly’ye bağlı olarak sürdürecek.

Rolls-Royce, Orta Doğu’da ticari havacılık, endüstriyel ve savunma müşterilerini destekleyen mühendislik ve teknik rollerde çalışanlar da dahil olmak üzere 300’den fazla uzman istihdam ediyor. Rolls-Royce, 50 yılı aşkın bir süredir bu bölgede hatırı sayılır bir varlık gösteriyor.

Önder Canözer
1990 yılından bu yana dergi sektöründe her kademede görevlerde bulunan Önder Canözer, 2000 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığını Mynet çatısı altında başlatmıştır. 2010 yılında kurduğu ve bugün Medicon Grup adını alan Medicon Yayıncılık ile Carmedya'yı hayata geçirmiş olan Canözer, bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

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