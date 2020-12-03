Audi’den otomotiv plastikleri için geri dönüşüm yöntemi

CARMEDYA.COM – Audi, otomotiv üretiminde kullanılan karışık türdeki plastiklerin geri dönüşümü için pilot bir proje başlattı.

Karlsruhe Institute for Technology (KIT) işbirliğiyle gerçekleştirilen projede kimyasal bir geri dönüşüm yöntemi kullanılıyor.

“Otomotiv Mühendisliğinde Plastiklerin Kimyasal Geri Dönüşümü” adı verilen pilot projeyle plastikler için akıllı döngüsel sistemlerin yaratılmasını amaçlayan Audi, bu yöntemi mekanik geri dönüşüm ve enerji geri kazanımının tamamlayıcı uygulaması olarak kurmayı hedefliyor.

Piroliz yağı yeni plastik üretimine katkı sağlıyor

Projede, kimyasal geri dönüşümün teknik fizibilitesinin test edilmesi, uygulamanın ekonomik ve çevresel etkileri açısından değerlendirilmesi için KIT ile işbirliğine giden Audi, ilk planda Almanya‘daki bayi ağından geri dönen Audi modellerinden parça temini yaptı. Yakıt depoları, jant trim parçaları ve radyatör ızgaraları gibi artık ihtiyaç duyulmayan plastik bileşenler, KIT bünyesinde yer alan uzman ekipler tarafından kimyasal geri dönüşüm yoluyla piroliz yağına dönüştürüldü. Petrol türevlerinin kalitesine eşdeğer bir kaliteye sahip olan bu yağın kalitesi, otomobillerde kullanılabilecek, yüksek kaliteli yeni plastik malzemelerin üretiminde kullanılabiliyor.

Kimyasal geri dönüşüm çevreye dost

Bu tür karışık plastik atıkları yenileriyle eş değer kalitede ürünlere dönüştürmek için kullanılabilecek tek yöntem olan kimyasal geri dönüşüm sayesinde, daha geniş bir plastik yelpazesi geri kazanılabilir ürün konumuna ulaşıyor. Bu döngü birçok avantajı da beraberinde getiriyor; Daha az birincil malzeme gerektiğinden değerli kaynakların korunması, enerji ve maliyet tasarrufu ve en önemlisi de çevrenin korunması açısından son derece önemli.

Modellerde ikincil malzeme kullanımı artırılacak

Bu geri dönüşüm yöntemini otomobil üretiminden gelen plastiklerle bir pilot projede test eden ilk otomobil üreticilerinden olan Audi, modellerinde ikincil malzemelerin oranını kademeli olarak artırmayı planlıyor. Bunun en yeni örneği de, Audi A3’te görülen birleştirilebileceği diğer malzemelerden ayrılabilen ve bu nedenle geri dönüşümü daha kolay olan plastik bir polimer olan PET’lerin kullanımı. Audi A3 modellerinde, yüzde 89’a kadar geri dönüştürülmüş malzeme içeriğine sahip üç farklı tekstil koltuk kılıfı bulunuyor.