Nissan’dan uzatılmış garanti fırsatı

CARMEDYA.COM – Nissan Türkiye, aracın teslim tarihinden itibaren 3 yıl veya 100 bin km’ye kadar sunduğu üretici garantisini, Nissan Uzatılmış Garanti ile 2 yıl/150 bin km’ye kadar uzatabiliyor.

Kullanıcılar 849 TL’den başlayan avantajlı fiyatlarla Nissan araçlarının garantisini uzatabiliyor ve böylece araçlarının değerini artırıyor.

Nissan Uzatılmış Garanti sayesinde kullanıcılar hem araçlarının tüm bakımlarını Nissan yetkili servislerinde yaptırıyor hem de uzayan garanti süresiyle araçlarının değerlerinin artmasını sağlıyor.

Nissan Kalite Güvencesi ile işçilik ya da malzeme hatası sonucu üretim kaynaklı problemlerin ücretsiz onarımını garanti ediyor. Uzatılmış garanti paketleri, avantajlı fiyatları, Nissan kalitesi, yetkili servis hizmetleri ve aracın değerini artırmasıyla dikkat çekiyor.