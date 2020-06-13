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Suzuki’den Burgman modeline özel fırsat!

Yazan Önder Canözer -

CARMEDYA.COM – Suzuki, Haziran ayında motosiklet tutkunlarına avantajlı kampanyaları sunmaya devam ediyor.

Yaz aylarıyla birlikte yeni bir Suzuki motosiklet sahibi olmak isteyenlere 20 bin TL için 12 ay vadeli sıfır faizli kredi imkanını sunuyor.

Burgman 200 modeli ise 19 Haziran’a kadar sınırlı sayıda 33 bin 900 TL’den başlayan avantajlı nakit fiyatıyla kullanıcılara sunuluyor.

Suzuki Burgman 200, çok fonksiyonlu göstergeleri, ergonomik sürüş pozisyonu, ön ve arka disk frenleri, opsiyonel ABS seçeneği, geniş sele altı saklama bölgesi, düşük yakıt tüketimi ve iki farklı renk seçeneğiyle motosiklet severlerle buluşuyor.

Önder Canözer
1990 yılından bu yana dergi sektöründe her kademede görevlerde bulunan Önder Canözer, 2000 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığını Mynet çatısı altında başlatmıştır. 2010 yılında kurduğu ve bugün Medicon Grup adını alan Medicon Yayıncılık ile Carmedya'yı hayata geçirmiş olan Canözer, bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

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