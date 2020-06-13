Suzuki’den Burgman modeline özel fırsat!

CARMEDYA.COM – Suzuki, Haziran ayında motosiklet tutkunlarına avantajlı kampanyaları sunmaya devam ediyor.

Yaz aylarıyla birlikte yeni bir Suzuki motosiklet sahibi olmak isteyenlere 20 bin TL için 12 ay vadeli sıfır faizli kredi imkanını sunuyor.

Burgman 200 modeli ise 19 Haziran’a kadar sınırlı sayıda 33 bin 900 TL’den başlayan avantajlı nakit fiyatıyla kullanıcılara sunuluyor.

Suzuki Burgman 200, çok fonksiyonlu göstergeleri, ergonomik sürüş pozisyonu, ön ve arka disk frenleri, opsiyonel ABS seçeneği, geniş sele altı saklama bölgesi, düşük yakıt tüketimi ve iki farklı renk seçeneğiyle motosiklet severlerle buluşuyor.