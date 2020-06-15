Salgının etkileri özel oto servislerinde azalarak devam ediyor

CARMEDYA.COM – Sektörün krizi atlatması için çalışan TOSEF, salgının etkilerinin yoğun görüldüğü dönemde, servis girişlerinde yüzde 70’e varan düşüşler yaşandığını belirtiyor.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan TOSEF Tüm Oto Servisleri Federasyonu Genel Sekreteri Timur Selçuk Turan, Mayıs ayında resmi tatillerin, şehirler arası seyahat kısıtlamalarının ve sokağa çıkma yasaklarının etkisiyle servis girişlerinde salgının etkilerinin azalarak devam ettiği, fakat ay boyunca sadece 14 iş günü bulunması dolayısıyla beklenen artışın yaşanmadığına dikkat çekti ve sözlerine şöyle devam etti: “Salgın döneminde üyemiz olan özel servislere, sigorta şirketlerine yaptığımız çağrılar sayesinde özel anlaşmalı servis indirimi uygulanmadığı için ortalama 5 Milyon TL tasarruf sağlamış olduk. TOSEF olarak maliyetleri düşürmek ve yeni normalleşme sürecine uyum sağlamak adına yeni dijital dönüşüm çözümleri üzerinde çalışıyoruz. Haziran’ın ilk haftasında da salgının etkilerinin sektörde azalarak devam ettiğini gözlemledik, henüz istediğimiz ivme yakalanmış değil” dedi.

30 bin aile ekmek yiyor, sektörün değeri 10 Milyar TL’den fazla

Özel oto servisleri pazarının önemine de dikkat çeken TOSEF Genel Sekreteri Timur Selçuk Turan, “Oto servisleri otomotiv sektöründe geri planda kalsa da aslında tahmin edilenden çok daha büyük bir pazar, yaklaşık 10 Milyar TL değeri olan özel oto servisleri sektöründe 30 bin aile ekmeğini buradan kazanıyor. 2018 yılının sonunda kurulan TOSEF, birlik ve mutabakat için hayatımıza girdi. Özel oto servislerinin birlik halinde hareket etmesinin ve dijital çağa ayak uydurmasının gerekliliğini tekrar bu salgın döneminde de görmüş olduk. Birlikten her zaman kuvvet doğar ” yorumunda bulundu.

Maliyetler düşürülecek, dijital dönüşüm sağlanacak

TOSEF üyeleri ile kurulan TOSAŞ ile birlikte, ortak bir satın alma platformu oluşturarak, yedek parça giderlerinde tasarruf sağlamayı hedefleyen TOSEF, salgın ile birlikte araç sahiplerinin servis beklenti ve ihtiyaçlarının değiştiğine de dikkat çekti. “Özel servislerin belirli bir süre ücretsiz olarak yararlanabileceği e-randevu, müşteri takip sistemleri, online hasar tespiti ve hasar dosyası takibi gibi müşteri-servis-sigorta üçgenini minimum temasla buluşturacak yazılımlar üzerinde yoğun olarak çalışmaya devam ediyoruz. Kurumsallaşmanın birinci unsuru bu dijital entegrasyon. Bu sayede özel servislerin belirli standartlara ulaşmasını ve bu kaliteyi korumasını amaçlıyoruz” dedi.