DS’ten sabit fiyat kampanyası

CARMEDYA.COM – DS Automobiles Türkiye, sınırlı sayıda DS 7 Crossback modelinde geçerli olmak üzere fiyatlarını sabitledi.

Kampanya kapsamında, ön ödeme gerçekleştiren müşteriler otomobillerini Haziran fiyatlarıyla Temmuz ayında teslim alabilecek.

DS müşterileri isterler ise evlerinden çıkmadan, DSautomobiles.com.tr web sitesini ziyaret ederek veya bir DS Danışmanıyla görüntülü görüşme talebinde bulunarak bu işlemini gerçekleştirebilecek.

DS 7 Crossback ülkemizde, BlueHDi 130 Otomatik dizel ve PureTech 225 Otomatik benzinli olmak üzere iki farklı motor seçeneğiyle satışa sunuluyor.

DS Automobiles Türkiye; fiyat garantili ön satış avantajıyla araca sahip olmak isteyenleri Etiler’de yer alan DS Store İstanbul’a ve Mayıs ayında Çankaya’da hizmete açılan DS Store Ankara’ya bekliyor.