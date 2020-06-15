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DS’ten sabit fiyat kampanyası

Yazan Önder Canözer -

CARMEDYA.COM – DS Automobiles Türkiye, sınırlı sayıda DS 7 Crossback modelinde geçerli olmak üzere fiyatlarını sabitledi.

Kampanya kapsamında, ön ödeme gerçekleştiren müşteriler otomobillerini Haziran fiyatlarıyla Temmuz ayında teslim alabilecek.

DS müşterileri isterler ise evlerinden çıkmadan, DSautomobiles.com.tr web sitesini ziyaret ederek veya bir DS Danışmanıyla görüntülü görüşme talebinde bulunarak bu işlemini gerçekleştirebilecek.

DS 7 Crossback ülkemizde, BlueHDi 130 Otomatik dizel ve PureTech 225 Otomatik benzinli olmak üzere iki farklı motor seçeneğiyle satışa sunuluyor.

DS Automobiles Türkiye; fiyat garantili ön satış avantajıyla araca sahip olmak isteyenleri Etiler’de yer alan DS Store İstanbul’a ve Mayıs ayında Çankaya’da hizmete açılan DS Store Ankara’ya bekliyor.

Önder Canözer
1990 yılından bu yana dergi sektöründe her kademede görevlerde bulunan Önder Canözer, 2000 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığını Mynet çatısı altında başlatmıştır. 2010 yılında kurduğu ve bugün Medicon Grup adını alan Medicon Yayıncılık ile Carmedya'yı hayata geçirmiş olan Canözer, bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

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