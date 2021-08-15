Ferrari SF90 Stradale’den tur rekoru

CARMEDYA.COM – Assetto Fiorano donanımlı Ferrari SF90 Stradale, seri üretim bir otomobil tarafından kaydedilen en hızlı tur zamanına imza attı.

3 bin 925 metrelik, Indianapolis Motor Speedway yarış pistini 1:29.625’lik son derece etkileyici sürede tamamlayan Ferrari SF90 Stradale; bu süreye 281 km/s maksimum hızla ulaştı.

Adını, 90 yıllık Scuderia Ferrari’den alan SF90 Stradale, aynı zamanda yol otomobillerinin geliştirilmesinde motor sporlarının önemini vurguluyor.

SF90 Stradale, 1.000 cv ve 1.57 kg/cv ağırlık-güç oranı, 250 km/s’de 390 kg bastırma kuvveti gibi rakamlarla segmentinin zirvesinde yer alıyor.

Testi gözlemleyen Uluslararası Motorsporları Birliği (IMSA) Yarış Operasyonları Kıdemli Direktörü Mark Raffauf; “Ferrari SF90 Stradale’nin etkileyici performansını görmek ve tur rekoruna tanık olmak harika bir andı.” sözleriyle duygularını ifade ederken; IMS Başkanı J. Douglas Boles “Indianapolis Motor Speedway 1909 yılında tüm marka ve modeller için rüştünü ispatlama alanı olarak inşa edildi. Tarihi 4 km’lik oval pist ve IMS’deki zorlu yol parkuru, araç geliştirme ve performans açısından otomotiv dünyası için kilit rol oynamaya devam edecek.” dedi.

Ferrari Kuzey Amerika Başkanı Matteo Torre ise “Ferrari Challenge, XX ve F1 Müşteri programlarına yer verdiğimiz Ferrari Yarış Günleri sırasında Indianapolis Motor Speedway pistinde SF90 Stradale ile gövde gösterisi yapmak çok önemliydi” diye konuştu.

SF90 Stradale’nin Assetto Fiorano donanım seviyesi; GT yarışlarından türetilen özel teknoloji ve donanımları bünyesinde barındırıyor. Yarışlardan devrolan Multimatic amortisörler dışında karbon fiber (kapı ve gövde altı panelleri) ve titanyum (yaylar, tüm egzoz hattı) gibi yüksek performanslı malzemelerden üretilen ekstra hafif çözümler otomobilde 30 kg kadar ağırlık tasarrufu sağlıyor. Otomobilin bir diğer farkını ise 250 km/s’de 390 kg bastırma kuvveti üreten karbon fiber arka spoyler oluşturuyor.

Ferrari SF90 Assetto Fiorano, Indy tur rekorunu kırmak için kullanılan; kuru zemin performansını artırmak için özel olarak tasarlanmış Michelin Pilot Sport Cup2R lastiklerle sipariş edilebiliyor.