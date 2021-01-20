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SsangYong’dan Korando ve Musso kampanyası

Yazan Önder Canözer -

CARMEDYA.COM – Şahsuvaroğlu Otomotiv’in Türkiye’deki tek temsilcisi olduğu Güney Koreli SsangYong, yeni kampanyasını duyurdu.

2007’den bu yana Türkiye’de Şahsuvaroğlu Otomotiv tarafından temsil edilen marka, 2019 ve 2020’de Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) tarafından “Yılın En hızlı Büyüyen Otomobil Markası” seçilen yeni Korando ve Musso Grand’da 150 bin TL’ye yüzde 0 faizle 12 ay vade fırsatı sunuyor.

Yeni Korando, 325 bin TL’den, markanın pick-up modellerinin 4’üncü kuşak temsilcisi Musso Grand ise 265 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Korando ve Musso Grand’ın tüm modellerinde geçerli olan kampanya, bu ayın sonuna kadar sürecek.

Önder Canözer
1990 yılından bu yana dergi sektöründe her kademede görevlerde bulunan Önder Canözer, 2000 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığını Mynet çatısı altında başlatmıştır. 2010 yılında kurduğu ve bugün Medicon Grup adını alan Medicon Yayıncılık ile Carmedya'yı hayata geçirmiş olan Canözer, bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

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