Geri sayımda beşinci perde: Golf Mk 5 (2003 – 2008)

CARMEDYA.COM – Golf’ün sekizinci neslinin Türkiye’de pazara sunulmasına son 6 gün kalırken, Volkswagen başarılı modelinin tarihçesine beşinci nesilin hikayesiyle devam ediyor.

Golf, 2003 yılında pazara sunulduğunda, neredeyse otuz yıldır Almanya’nın en çok satan otomobili olma yolunda önemli bir kilometre taşı olmuştu. Golf Mk 5, kompakt hatchback otomobil sınıfında Volkswagen’i rakiplerinin önüne geçiren, konfor ve dinamik özellikleri ile ayrışan bir Golf nesli oldu. Golf MK 5’in lansmanının ardından burulma direncindeki yüzde 35 oranında artış, modelin lazer kaynaklı gövdesinin ne kadar dayanıklı olduğunun bir göstergesi olarak kabul edildi.

Volkswagen tasarımcıları bu jenerasyonda Golf’ün keskin ve belirleyici özelliklerini kaybetmeden daha modernize bir hale getirmeyi başardılar. Golf 5, Volkswagen’in o dönemki yeni tasarımcısı Murat Günak’ın kaleminden çıkan ilk Volkswagen modelidir. Volkswagen, Golf V ile yeni bir olgunlaşma sürecinin başladığını gösterdi.

Beşinci nesil lazer kaynaklı gövde, dört bağlantılı arka süspansiyon, 7 vitesli DSG, bi-xenon farlar, yağmur sensörü gibi birçok önemli teknik yeniliklerle de segment standartlarının önüne geçti. Yine aynı dönemde bu yeni modelde, standart hava yastıklarının yanı sıra (ön, ön yan, baş koruma yastığı), opsiyonel olarak arkada da yan hava yastıkları sunulmaya başlandı.

Golf V ürün ailesi yeni gövde varyasyonları sayesinde giderek daha farklı kesimlere hitap etmeye başladı. 2006 yılında lansmanı yapılan Golf Plus, 2007 yılında hafif arazi bodykitli bir Golf Plus olan CrossGolf, Golf Variant ve sadece 4.5 lt/100 km ortalama yakıt tüketimiyle yeni bir rekora imza atan ekonomik ve çevreci Golf BlueMotion geldi.

Tarihler 2007 yılının Mart ayını gösterdiğinde Golf son derece önemli bir dönüm noktasını kutladı: 1974 yılında üretimine başlanan efsane model 25 milyon adet üretim başarısına ulaştı. MK 5 model ailesi 2008 yılına kadar toplam 3.4 milyon adet üretildi.

Efsanenin Yolculuğu

Volkswagen Türkiye, sekizinci neslinin Türkiye’de satışa sunulmasına sayılı günler kala, efsane modelinin 47 yıla dayanan başarılarla dolu hikayesini özel bir film serisiyle Golf tutkunlarıyla buluşturuyor. Volkswagen Türkiye’nin resmi YouTube kanalında paylaşılan serinin beşincisi yayında.

Efsanenin Yolculuğunun beşinci bölümünü izleyebilirsiniz: