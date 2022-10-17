Suzuki’den 100 milyon dolarlık kurumsal girişim sermayesi fonu!

CARMEDYA.COM – Suzuki Motor Corporation (Suzuki), Silikon Vadisi (ABD) merkezli bir kurumsal risk sermayesi fonu olan Suzuki Global Ventures’ın (SGV) Ekim 2022 itibariyle pazara sunulduğunu açıkladı.

Suzuki, müşterilerin ve toplumun talep ettiği ve hak ettiği değerleri sağlamak için SGV’yi devreye aldı. Bu yapının, Suzuki ve start-up’lar arasındaki ortak üretim faaliyetlerini hızlandırması, yeni iş ve iş modellerini oluşturması planlanıyor. Suzuki, SGV’yi start-up ekosisteminin erişim noktası yaparak, sadece Japonya’da değil, Amerika Birleşik Devletleri ve Hindistan da dahil olmak üzere küresel çapta müşterilerin ve toplumun karşılaştığı sorunları ele alacak yatırımlar yapmayı hedefliyor. Suzuki ayrıca, SGV’nin büyük şirketler ve start-up’lar arasında bir iş birliği ve inovasyon ekosisteminin geliştirilmesine katkıda bulunacak.

Suzuki Motor Corporation Başkanı Toshihiro Suzuki

Suzuki Motor Corporation Başkanı Toshihiro Suzuki, yeni girişimleriyle ilgili olarak; “Suzuki, 1920 yılında dokuma makineleri üretmeye odaklanan küçük bir start-up olarak yola çıktı. Suzuki’nin kuruluş hikayesi, kurucumuz Michio Suzuki’nin pamuklu kumaş dokumak için çok çalışmak zorunda kalan annesine yardım etme umuduyla yenilikçi ve kullanıcı dostu pedallı dokuma tezgahı geliştirmesine kadar uzanıyor. Suzuki, kuruluşundan bu yana kendini müşterilerinin yerine koyarak ve onların bakış açılarını anlayarak topluma hizmet etmeyi misyon edinmiş durumda. Her zaman müşterilerin sorunlarını çözmeye çalışan temel prensibi aynen korumaya devam ediyor. SGV aracılığıyla, Suzuki’nin misyonunu paylaşan start-up’larla işbirliği yaparak ve inovasyonlar oluşturarak sosyal sorunları ele almak için aynı adımları atmak için heyecan duyuyoruz” dedi.