Alfa Romeo’nun klasikleri Mille Miglia’da sahne aldı

CARMEDYA.COM – Klasik otomobil yarışlarının en ünlü organizasyonlarından Mille Miglia’da Alfa Romeo tarihinin öne çıkan klasik modelleri mücadele etti.

İtalya’da Roma-Brescia rotasında gerçekleşen yarışta, bu yıl 50 adet Alfa Romeo start aldı. Alfa Romeo’nun Heritage (miras) departmanı tarafından desteklenen resmi takımının tüm yarış otomobilleri bitiş çizgisini geçerken; 1929 Alfa Romeo 6C 1750 Super Sport yarışı birincilikle tamamladı.

Etkinliğin marka mirasıyla özdeşleşen onur konukları ise 540 HP gücündeki Giulia GTA ve GTAm oldu.

Toplamda 1800 km’lik tarihi dayanıklılık yarışınd araçlar her meydan ve yerleşim birimi girişinde karşılandı ve yarış her yıl olduğu gibi büyük bir coşkuyla takip edildi.

Mille Miglia’nın yaklaşık 100 yıldır bu kadar başarılı olmasının sırlarından biri otomobillerin genelde bilinen yolların dışındaki benzersiz manzaralarda ve rotalarda boy göstermesi oldu. Rota İtalya’nın doğal güzelliklerini ve aynı zamanda Alfa Romeo’ların benzersiz sürüş keyfini yaşatan yolları izliyor. Yarışta ayrıca Giulia GTA ve GTAm tüm dikkatleri üzerlerine çekerken; Modena ve Reggio Emilia’nın ardından Mille Miglia kısa süreliğine Lombardiya’ya yöneldi. Şehir, Mincio nehri boyunca uzanan geçit töreniyle otomobilleri karşıladı.

UNESCO Dünya Mirası Listesi’ndeki Verona ve Brescia’ya varış

Yarış boyunca çok sayıda insan konvoyun geçtiğini görmek için sokaklara çıktı. Mille Miglia günlük yaşamın devam ettiği sokakları motor sesleriyle doldururken otomobillerin geçişişine izleyicilerin alkışları da eşlik etti. Konvoy geçerken, ülkenin kartpostal mükemmelliğindeki güzellikleri bir başka güzellikle hareket ve canlılık kazandı. Mille Miglia’ya tanıklık eden Verona’daki büyük meydan Piazza Bra, Desenzano’dan Sirmione’ye ve Salò’ya kadar uzanan Garda Gölü kıyılarında ölümsüzleşmeyi bekleyen birbirinden güzel manzaralar rotaya renk kattı.

Stellantis Heritage (Miras) Başkanı Roberto Giolito pilotajındaki misafir araç Alfa Romeo 1900 Sport Spider Brescia’ya saat 16:30’da ulaşırken konvoyun geri kalanı onu takip etti. Kazanan ise Vesco ve Salvinelli ikilisinin kullandığı 1929 Alfa Romeo 6C 1750 Super Sport oldu. Böylece Mille Miglia’nın çok özel bir yarışı daha sona erdi ve “Kırmızı Ok” ile Alfa Romeo arasındaki bağı güçlendirmeye devam etti.