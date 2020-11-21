Buradasınız
Home > Güncel > Hyundai Elantra N kamuflajlı görüntülendi

Hyundai Elantra N kamuflajlı görüntülendi

Yazan Önder Canözer -

CARMEDYA.COM – Hyundai Motor Company, N logolu otomobillerine bir yenisini daha ekledi.

Markanın dünya çapında en popüler modellerinden biri olan Elantra, yedinci neslinde çok performanslı bir versiyona kavuştu. Elantra N, agresif özellikleriyle çoğunlukla hızlı sedanları seven kullanıcılara yeşil ışık yakmış oluyor.

Elantra N modelini kamuflajlı fotoğraflar ve kısa bir videoyla tanıtan Hyundai, diğer N modellerinde olduğu gibi yüksek performanslı bir motor ve sportif tasarımla N dünyasına özgü özellikler sunuyor.

Kaputunun altında güçlü bir motor bulunan dört kapılı sedan otomobil, günlük kullanımın haricinde pist performansıyla da sahibine üstün bir sürüş keyfi yaşatacak. Elantra N, diğer hızlı kardeşleri gibi dünyanın en zorlu yarış pistlerinden biri olarak kabul edilen Almanya’daki Nürburgring’de test edilerek geliştiriliyor. Şu anda son aşamalardan geçen Elantra N, önümüzdeki yıl üretilmeye başlanacak.

Elantra N ile performans atağını devam ettiren Hyundai, 2021 yılında i20 N ve KONA N ile de gövde gösterisi yapmaya devam edecek.

Önder Canözer
1990 yılından bu yana dergi sektöründe her kademede görevlerde bulunan Önder Canözer, 2000 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığını Mynet çatısı altında başlatmıştır. 2010 yılında kurduğu ve bugün Medicon Grup adını alan Medicon Yayıncılık ile Carmedya'yı hayata geçirmiş olan Canözer, bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

    Benzer yazılar

    Hyundai’den sportif sedan: Yeni Elantra N Line

    Hyundai i10 GO! Piyasada

    Yukarı