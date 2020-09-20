Avrupa’da kan kaybı devam ediyor

CARMEDYA.COM – Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), Avrupa Otomobil Pazarı’nın hem Ağustos, hem de ilk sekiz aylık görünümünü paylaştı.

Rakamlara göre AB (26), UK ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomobil pazarı 2020 Ağustos ayında yüzde 17,6 daraldı.

Otomobil pazarı 2020 Ağustos ayında 2019 yılının aynı ayına göre yüzde 17,6 azalırken, toplam 884 bin 394 adet seviyesinde gerçekleşti. 2019 yılında Avrupa otomobil pazarı 1 milyon 73 bin 920 adetlik satışa ulaşmıştı.

AB (26),UK ve EFTA ülkeleri toplamına göre hazırlanan raporda, otomobil

satışları 2020 Ocak-Ağustos döneminde yüzde 32,9 azaldı.

Otomobil pazarı 2020 Ocak-Ağustos döneminde 2019 yılı aynı dönemine göre yüzde 32,9 azalırken toplam satış 7 milyon 267 bin 621 adet seviyesinde gerçekleşti. 2019 yılı aynı döneminde ise otomobil pazarı 10 milyon 831 bin 855 adetti.

2020 Ağustos ayı sonunda Türkiye, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 64,2 artış ve 317 bin 394 adet ile Avrupa otomobil satışları sıralamasında 6. ülke olarak yer aldı.

Avrupa otomobil pazarı ülkelere göre değerlendirildiğinde ise AB (26), UK ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2020 Ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre en fazla düşüş sırasıyla yüzde 51,9 ile Romanya, yüzde 42,3 ile Estonya, yüzde 34,5 ile Bulgaristan’da görüldü. Geçen yılın aynı ayına göre büyüme gösteren pazar olmadı.

AB (26), UK ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2020 yılı Ocak-Ağustos döneminde

geçen yılın aynı dönemine göre en fazla düşüş sırasıyla yüzde 47,4 ile Hırvatistan, yüzde 42,0 ile Portekiz, yüzde 40,6 ile İspanya’da görüldü.

Sekiz aylık dönemde tüm Avrupa pazarlarında daralma görüldü.