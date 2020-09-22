Makyajlanan Citroen C3’ün Türkiye fiyatı açıklandı

CARMEDYA.COM – Citroen’in makyajlanarak, güncel görünümüne kavuşan kompakt modeli C3, düzenlenen online lansmanın ardından Türkiye’de 156 bin 500 TL’den başlayan fiyat seçenekleriyle satışa sunuldu.

Güncellemeyle yeni gövde renkleri ve 97 farklı dış kişisellştirme kombinasyonuna kavuşan C3, önde ve arkada üç boyutlu efekte sahip yeni far ve stop grubu ile daha modern ve güçlü bir görünüme sahip. Ön bölüm markanın CXPERIENCE konseptinden izler taşıyor.

Modelde krom detaylar öne çıkarken, çok sayıda kişiselleştirme kombinasyonu yanında 7 farklı gövde rengi, beyaz,siyah,kırmızı ve mavi olmak üzere 4 tavan rengi seçeneği, 2 iç mekan rengi uygulaması ve yeni jant modelleriyle de farklılaşıyor. Ayrıca kırmızı, mavi ve Techwood olmak üzere üç farklı tavan dekorunu da tercih edebiliyorsunuz.

Daha önce kullanılan siyah, çelik gri, platin gri, kum beji ve beyaz renklere ek olarak iksir kırmızı ve bahar mavisi olmak üzere tamamen yeni iki renkle seçenekler daha da artmış.

Dış tasarımda kişiselleştirme seçenekleri dört ana renk paketiyle sunuluyor. C3’te renk paketleri, zaten var olan siyah, beyaz ve kırmızı dışında yeni mavi renklerinden oluşuyor.

İki farklı iç mekan rengi

İç mekanda iki farklı iç ambiyans sunan modelde özel koltuk temaları ve renk detayları tercih edilebiliyor. Zümrüt ambiyans seçeneği, daha dinamik bir görünüm için ağırlıklı olarak koyu renkler ve renk tonları arasında bir kontrast kullanıyor. Techwood ambiyans seçeneği daha yalın dokunuşlar, ahşap görünüm ve kaliteli malzemelerle İskandinav tasarımına atıfta bulunuyor.

Automobilde Advanced Comfort koltuklar kullanılıyor. Grafik efektli dolguları, güçlendirilmiş yan destekleri ve bel desteği ile koltuklar hem görsel olarak hem de oturma anında bedeni destekleme açısından daha fazla konfor sunuyor.

6,25 litrelik torpido gözü, çok sayıda saklama bölümü ve 300 litrelik bagaj hacmine sahip araç, çok sayıda sürüş destek sistemine de sahip.

Sürüş destek sistemleri

Makyajlanan C3’te sürücü dikkat uyarısı, acil fren sistemi, yokuş kalkış desteği, anahtarsız çalıştırma ve giriş sistemi, yeni eklenen ön ve arka park sensörü, şerit takip sistemi, çarpışma riski uyarı sistemi, geri görüş kamerası, akıllı far asistanı, sürücü yorgunluk uyarı sistemi, hız levhası tanıma sistemi ve kör nokta uyarı sistemi gibi üst sınıflarda yer alan tüm güvenlik ve sürüş destek sistemleri sunuluyor.

Ülkemizde Feel, Feel Bold ve Shine donanım ve 83 ve 110 HP’lik iki farklı versiyona sahip 1.2 Puretech motor seçenkleriyle satışa sunulan modelde dizel motor seçeneği getirilmeyecek.

1.2 Puretech Feel 83 HP düz vites versiyonu giriş seviyesini oluştururken, 156 bin 500 TL fiyat etiketine sahip. Otomatik vites konforu arayanlar için ise 1.2 Puretech 110 HP motor ve Feel Bold ile Shine donanım seçenekleri mevcut. EAT6 otomatik şanzımanla sunulan versiyonlardan Feel Bold donanıma sahip seçenek 184 bin 500 TL, Shine donanıma sahip seçenek ise 10 bin TL farkla 194 bin 500 TL satış fiyatıyla yola çıkıyor.

Bu arada sıfır araçlardaki tedarik sorunu nedeniyle C3 modeli için de bir bekleme süresi söz konusu olacak, ancak yetkililer bu sürenin önceki döneme göre çok daha kıza olacağını belirtiyorlar.