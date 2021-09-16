Ford’un elektrikli araçları Autoshow 2021 Mobility’de

CARMEDYA.COM – Ford, bu yıl salgın koşulları nedeniyle dijital olarak gerçekleşen Autoshow 2021 Mobility fuarında en yeni elektrikli ve hibrit modellerini görücüye çıkardı.

Ford için yeni bir elektrikli dönemin başlangıcını sembolize eden, yepyeni ve tamamen elektrikli Mustang Mach-E, tam elektrikli ilk Transit olan E-Transit’in yanı sıra retro stili, etkileyici arazi yetenekleri ile Ford Bronco gibi modeller etkinlikte otomobil severlerin beğenisine sunuluyor.

İleri sürüş destek teknolojileri, Sync4 iletişim ve eğlence sistemi gibi en yeni teknolojilere sahip araçlarını ilk kez görücüye çıkaran Ford, ayrıca Kuga ST-Line, Puma ST-Line, Ecosport ST-Line’ın yanı sıra Focus 4K Titanium, Ranger Wildtrak ve Ranger Raptor modellerini de Dijital Autoshow’da sergiliyor.

Ford Otosan Pazarlama, Satış ve Satış Sonrası Genel Müdür Yardımcısı Özgür Yücetürk, etkinlikle ilgili şu değerlendirmeleri yaptı: “Otomotivde gelecek ve gerçek arasındaki boşluk kapanırken, Ford olarak geleceği bugünden yaşamaya yönlendiren teknolojiler ile gelecekle gerçeği buluşturuyoruz. Bugün dijital Autoshow’da sunduğumuz araçlarımız, daha sürdürülebilir motor teknolojilerine, otonom ve bağlantılı özelliklere sahip, Ford’un gelecek vizyonunu yansıtan modeller. En ileri teknolojilere sahip araçlarımızı, elektrifikasyonda öncü modellerimizi ve geleceğe dair heyecan duyduğumuz en yeni teknolojileri, otomobil tutkunlarının beğenisine sunuyoruz. İkonik Mustang’in ilk yepyeni ve tamamen elektrikli, 335 ile 600km arası menzil imkanı sunan versiyonu Mustang Mach-E, bu dönüşümün en önemli göstergesi niteliğinde. Diğer yandan Türkiye’de üretilecek, ilk tam elektrikli Transit olma özelliğini taşıyan E-Transit, etkileyici arazi kabiliyeti ile yepyeni Ford Bronco ile mobilite ve elektrifikasyonun öncü rol oynadığı bu yeni dünyanın kapılarını aralıyoruz. Geleceği, Ford teknolojileri ile ‘Gerçeğe’ dönüştürürken, bu heyecan verici dönüşümü herkese deneyimletmek, Ford’un en yeni modellerini, yeni nesil teknolojileri ve ‘geleceği’ müşterilerimizle buluşturmak için sabırsızlanıyoruz”

Mustang Mach-E

Gelecek yılın son çeyreğinde Türkiye’de satışa sunulması planlanan Mustang Mach-E, ikonik Ford Mustang ruhuna sahip elektrikli bir SUV olarak dikkatleri üzerine çekiyor. Model 67-88kwh batarya ve 198-216kw elektrik motoru seçenekleriyle 335 ile 600 km arası menzil imkanı sunuyor. Ayrıca hızlı şarj ile 45 dakika içerisinde yüzde 80 şarja ulaşılabiliyor. Aracın 0-100 km/s hızlanma süresi GT serisinde sadece 3.7 saniye.

Mach-E, Ford Co-Pilot 360 ile sürüş deneyimini konforlu hale getiriyor. Geliştirilmiş Adaptif Hız Kontrol Sistemi, Dur-Kalk fonksiyonu, Şerit Takip Sistemi Trafik Levha Tanıma Sistemi gibi teknolojilerin yanı sıra 360 derece kamera, Aktif Park Sistemi, anahtarsız giriş ve çalıştırma gibi sürüş deneyimini benzersiz hale getirecek birçok özellik bulunuyor.

Ford’un ilk kez Mach-E ile sunduğu dikey yerleştirilmiş 15.5″ dokunmatik bilgi ve eğlence ekranı, yepyeni SYNC4 bilgi eğlence sistemi ile birlikte yer alıyor. Bunlara ek olarak ilk defa Mach-E’de sunulacak özelliklerden birisi de tek pedaldan sürüş seçeneği. Bu özellik sayesinde sürücüler, aracın hızlanıp yavaşlamasını tek pedal üzerinden yönetebilecek ve özellikle dur-kalk trafikte sürüş konforunun keyfini çıkarabilecekler.

Tam elektrikli E-Transit

Transit’in ilk tam elektrikli versiyonu E-Transit, segmentinin en güçlü elektrik motoruyla geliyor. Mustang Mach-E’de kullanılan 67 kwh batarya ve 198kw elektrik motoru ile 269PS güç ve 310 km menzil sunan E-Transit, DC hızlı şarj ile de 34 dakika içinde yüzde 80 doluluk oranına ulaşıyor. Van, Kamyonet ve Çift kabin van gövde seçeneklerinde çeşitli uzunluk ve tavan yükseklikleri ile müşterilerin ihtiyaçlarına yanıt veren 25 farklı konfigürasyon ile sunulacak E-Transit’te, kargo alanının yükleme iç hacminin korunması amacıyla batarya aracın altına konumlandırıldı. Bu sayede müşteriler, elektrikli bir Transit kullanırken yükleme alanı kaybı yaşamıyor.

Ford’un hafif ticari araçlarda ilk kez sunduğu “Pro Power on Board” yani ‘mobil güç ünitesi’ özelliği E-Transit’i 2.3 kw’a kadar bir mobil jeneratöre dönüştürüyor. Böylece müşterilerin iş mekânlarında araç gereçlerini kullanmaya devam etmelerine ve onları şarj etmelerine yardımcı oluyor. Ayrıca ticari segmentte sunulan en büyük ekran olan 12″ dokunmatik ekranı, E-Transit’te yeni SYNC4 özellikleri ile müşterilerin beğenisine sunuluyor. Bunlara ek olarak E- Transit’te döner vites konsolu, anahtarsız çalıştırma ve elektronik park freni özellikleri sayesinde sürüş deneyimi daha konforlu ve keyifli bir hale geliyor. Türkiye’de üretilen E-Transit’in 2022 yılının ikinci yarısında Türkiye’de satışa sunulması planlanıyor.

Ford Bronco

Retro stili, etkileyici arazi yetenekleri ile dünya çapında ses getiren Ford Bronco’da Autoshow’da ilk kez görücüye çıkan araçlar arasında dikkatleri kendine çekiyor. Etkileyici görüntüsü ve şık tasarım detayları ile Bronco, 4X4 çekiş sistemi, manuel ve otomatik şanzıman seçenekleriyle arazi yeteneklerinin yanı sıra şehir ihtiyaçlarına cevap verebilecek alternatiflere sahip bir SUV olarak öne çıkıyor.

Puma’da dizel motora yeni bir alternatif: Hibrit

Elektrikli araçlara geçiş sürecinin öncü teknolojilerinden olan hibrit seçeneği, Ford Puma’da yüksek performans sunan EcoBoost motor ve ilk kez 7 ileri otomatik şanzıman ile birlikte, Dijital Autoshow ile müşterilerimizin beğenisine sunulacak. Böylece, dizel motor seçeneğine güçlü bir alternatif olarak, hibrit teknolojisiyle %7-10’a varan yakıt tasarrufu sunulacak. Puma’nın iç tasarımında ise 12.3″ dijital gösterge paneli ve gelişmiş 8″ dokunmatik ekran ile SYNC 3 bilgi-eğlence sistemi yer alıyor. Ayrıca sürüş konforu ve güvenlikten ödün vermeyen Puma, çarpışma önleme yardımcısı, adaptif hız kontrol sistemi ve gelişmiş otomatik park gibi öncü teknolojilerine sahip bulunuyor. ST-Line donanım ile sunulan hibrit seçeneği, Puma’nın çarpıcı tasarımı ST-Line tasarım detayları ile birleşiyor. Parçalı deri döşeme tasarım, LED farlar, kablosuz şarj ünitesi, B&O ses sitemi gibi donanımlar, stil sahibi dikkat çekmeyi seven ve en iyiye sahip olmak isteyen müşterilerimizin beğenisine sunuluyor.

Sergilenen araçlar arasında ayrıca, Ford SUV ailesinin amiral gemisi Kuga’nın ST-Line versiyonu da yer alıyor. Çarpıcı tasarımı, verimli ve çevreci motor seçenekleri, rafine ve ergonomik iç dizaynı ve ileri teknolojileri ile Kuga otomobil severlerin bir SUV’den beklediklerinin çok daha fazlasını sunuyor. Kuga, şık ve güçlü formuyla C-SUV segmentindeki ayırt edici görünümünü sürüş konforuyla birleştirerek sizin ve ailenizin güvenliğini sağlamaya devam ediyor. 2. Seviye otonom sürüş seviyesine sahip olan Kuga, şeritte kalma ve adaptif hız kontrolü sistemlerine sahip.

Ranger Wildtrak ve Ranger Raptor

Autoshow’da sergilenen araçlar arasında Ford’un pick-up ailesinin en yeni üyeleri Ranger Wildtrak ve Ranger Raptor da yer alıyor. Ranger Raptor ve Ranger Wildtrak yenilenen motoruyla öne çıkıyor. 213 PS gücünde çift turbolu versiyonu da bulunurken yeni 10 ileri vitesli otomatik şanzımanı ile bu sınıfta bir ilk olmasıyla dikkat çekiyor. F150 Raptor’dan ilham alarak geliştirilen, 500 Nm tork üreten Ranger Raptor, Ford Performance ruhunu yansıtıyor. Ranger Raptor, 9 farklı seçilebilir sürüş moduna (Baja / Spor / Çim / Çakıl / Kar / Çamur / Kum / Kaya / Normal) sahip. Performans tipi 2,5’’ Fox Racing süspansiyonların yanı sıra, 8 yöne elektrikli ayarlanabilen bel destekli Ranger Raptor sürücü koltuğu da sürüş deneyimini daha konforlu hale getiriyor.

Avrupa’nın en çok satan pick-up’ı unvanına sahip Ranger ise Ranger 4×4 Wildtrak versiyonu ile Ranger Raptor’da da sunulan 213 PS güç ve 500 Nm tork değeri sunan motoru ve 10 ileri otomatik şanzumanıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Yeni Ranger Wildtrak, olası çarpışmaları önleyen veya etkilerini azaltan Yaya Algılama Özelliğine Sahip ‘Çarpışma Önleme Yardımcısı’ ve ‘Akıllı Hız Sistemleri (ISA)’ ve ‘Otonom Acil Frenleme (AEBS)’ teknolojileriyle yollara çıkan sınıfının ilk modeli olarak Dijital Autoshow’da müşterilerin beğenisine sunuluyor.

Focus 4K Titanium

Ford’un sergilediği bir diğer araç olan Focus 4K Titanium, tamamen Türkiye’ye özel, Türkiye’deki müşterilerin beklentileri odağa alınarak geliştirildi. Anahtarsız giriş ve çalıştırma özelliğine sahip, seçilebilir sürüş modları, karartılmış arka camlar ve ikincil çarpışma freni, Focus 4K Titanium’un beğenilen konfor ve güvenlik özellikleri arasında bulunuyor. Olası çarpışma anında gövde dayanıklılık performansını iyileştirmiş olan Focus, hem daha geniş iç alan hem de artan bagaj hacimleriyle geiyor. Ford Co-Pilot 360 teknolojisi sayesinde 2. seviye otonom sürüş deneyimine imkan tanıyan araç, Geliştirilmiş Adaptif Hız Kontrol Sistemi, Dur& Kalk (Stop&Go), Çarpışma Önleme Yardımcısı (Yaya ve Bisikletli algılama özelliği ile), Acil Durum Manevra Destek Sistemi, Park Paketi, Kör Nokta Uyarı Sistemi ve Çapraz Trafik Uyarısı, Aktif Park Asistanı ve Focus ile ilk defa sunulan tam otomatik park özellikleri ile sürüş keyfini ve güvenliği maksimuma taşıyor. Açılabilir Panoramik Cam Tavan, B&O Müzik Sistemi ve SYNC3 bilgi ve eğlence sistemine sahip.