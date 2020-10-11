Online filo kiralamasında 3 ayda 2000 sipariş!

CARMEDYA.COM – 2012 yılında LeasePlan tarafından Türkiye’nin ilk online filo kiralama sitesi olarak kurulan tiklakirala.com, yenilenen yüzüyle kısa sürede önemli kiralama rakamlarına ulaştı.

Haziran ayından itibaren yeni yüzüyle hizmet veren Tıkla Kirala, 3 aydan kısa bir süre içerisinde 1000 adedin üzerine sıfır kilometre araç siparişi aldı. İkinci el siparişleriyle birlikte ise bu sayı 2000 adedi aştı.

Yenilenen sitede şirketler, operasyonel ihtiyaçlarına göre kiralama paketlerine ve ek hizmetlere birkaç tıkla erişebiliyor. Böylece şirketler, uçtan uca online bir teklif alma ve sipariş oluşturma imkanına erişiyor. Hatta daha sonra değerlendirmek için beğendiği araçları favorilerine ekleyip gereklilik durumunda yalnızca tek bir tıkla siparişini tamamlayabiliyor. Sitede siparişin kredibilite değerlendirmesi, araç tedariki ve teslimatı gibi süreçler, yine web sitesi üzerinden takip edilebilecek yapıda sunuluyor.

İkinci el aracı da online kiralıyor

Ara yüzü yenilenen uygulama ve web sitesinde en önemli geliştirmelerinden birisini ise ikinci el araç kiralama bölümü oluşturuyor. Son yıllarda oldukça rağbet gören ikinci el kiralama işlemleri artık saniyeler içerisinde yapılabiliyor. LeasePlan’in kiralama süresini tamamladıktan sonra geri dönen, bakımları tam ve tekrar kiralanmaya hazır ikinci el araçlarının yer aldığı bölümde, araçlarla ilgili fiyat bilgisi de yine tamamen şeffaf bir şekilde bulunabiliyor.