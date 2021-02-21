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Suzuki’den bakım ve onarımda indirim fırsatı

Yazan Önder Canözer -

CARMEDYA.COM – Ülkemizde Doğan Holding çatısı altında yer alan Doğan Trend Otomotiv tarafından temsil edilen Suzuki’nin sağladığı avantajlar, satış sonrası hizmetler alanında da devam ediyor.

Türkiye’de artık satışa sunulmayan modeller de dahil olmak üzere Suzuki markalı otomobil ve SUV’a sahip olanlar, yetkili servis ziyaretlerinde özel indirim ve hediyelerle karşılanıyor.

Bu kapsamda 31 Mart tarihine kadar sürecek kampanya kapsamında Suzuki yetkili servislerinde yapılacak tüm mekanik onarımlarda, orijinal parça ve işçilikte yüzde 20 oranında indirim Suzuki sahiplerini bekliyor. Ayrıca belirtilen tarihlerde Suzuki’sine periyodik bakım yaptırmak isteyenler powerbank hediyesi kazanırken, yine yetkili servisi ziyaret eden Suzuki sahipleri, araçları için ücretsiz 23 nokta check-up hizmeti şansını da yakalıyor.

Önder Canözer
1990 yılından bu yana dergi sektöründe her kademede görevlerde bulunan Önder Canözer, 2000 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığını Mynet çatısı altında başlatmıştır. 2010 yılında kurduğu ve bugün Medicon Grup adını alan Medicon Yayıncılık ile Carmedya'yı hayata geçirmiş olan Canözer, bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

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