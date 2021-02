Pirelli’den McLaren Artura için iletişim kuran lastikler

CARMEDYA.COM – Pirelli, otomobille iletişim kurabilen sensörlerle donatılmış bir lastiği ilk defa standart olarak sunuyor.

Dünyada bir ilk niteliğindeki bu orijinal ekipman (OE) akıllı lastik ailesi, her lastikte yer alan bir sensörle güvenli sürüş için kritik verileri toplayan ve otomobilin bilgisayarına entegre edilmiş bir yazılıma bağlanan Pirelli’nin Cyber Tyre sistemi sayesinde çalışıyor.

Sensörlü lastiklerle donatılan McLaren Artura, ileri teknolojili hibrit süper otomobil olarak daha güvenli ve katılımcı bir sürüş deneyimi yaşatıyor. Cyber Tyre teknolojisi otomobile ve sürücüye pek çok bilgi iletiyor; adeta lastiğin pasaportu gibi yaz veya kış lastiği olduğunu, önerilen lastik basıncını, yük endeksini ve hız derecelendirmesini, ayrıca sıcaklık ve basınç gibi anlık çalışma verilerini aktarıyor.

Lastik ve basıncı da kapsayan bu tür güvenlik açısından kritik öneme sahip bilgiler sürekli takip ediliyor ve gerçek zamanlı olarak sürücüye iletiliyor. Bu bilgiler valflerde konumlandırılan geleneksel sensörlere kıyasla daha yüksek hassasiyet de sunuyor çünkü Pirelli’nin sensörleri jantlar yerine doğrudan lastikle temas ediyor. Sensörlerden alınan veriler, Pirelli’nin geliştirdiği ve otomobilin elektronik sistemine entegre edilen bir yazılım tarafından işleniyor. Bazı bilgiler otomobilin konsolunda ve merkezi gösterge panelinde görüntülenirken diğerleri otomobilin elektronik sistemi tarafından kullanılıyor, lastiklerin özellikleri ve durumu dikkate alınarak sürücü uyarı sistemlerinde kalibrasyon yapılıyor.

Güvenlik

Örneğin Pirelli’nin Cyber Tyre sistemiyle donatılmış bir otomobil güvenle sürüşe devam edebilmek için lastik basınçlarının kontrol edilmesi gerektiği hakkında sürücüyü uyarabiliyor. Alternatif olarak, genellikle farklı hız derecelendirmeleri olan kış ve yaz lastikleri arasında geçiş yapmak gerektiğinde, otomobil sürücüyü lastik için maksimum hıza ulaşıldığına dair uyarıyor. Siber lastiklerin spesifik işlevleri ise tercih eden üreticiler tarafından farklı modellere göre seçiliyor ve tanımlanıyor.

Pirelli’nin sanal yarış mühendisi

McLaren bu işlevlerden bazılarını yarış pistinde kullanım için spesifik olarak seçti. Örneğin, Pirelli Cyber Tyre sürücünün kendine özgü sürüş stiline göre pistte daha iyi performans için lastik basınçlarını ayarlayabilmesine imkan veriyor. Sonuç olarak her sürücünün aldığı uyarılarda da değişiklik oluyor. Öte yandan, lastikler optimal sıcaklığa ulaştığında bildirim gönderilerek sürücülerin otomobil-lastik paketinden maksimum performansı elde edebilmek için doğru sekmeye erişebilmesi sağlanıyor. Sürücülere lastiklerini ne zaman soğutmaları gerektiği de iletilebiliyor. Adeta yolcu koltuğunda bir yarış mühendisi varmış gibi destek sunuyor.

Sensörlerle donatılan terzi işi lastikler

Pirelli mühendislerinin McLaren Artura için McLaren’in kendi mühendisleriyle birlikte geliştirdiği özel P Zero lastikler, önde 235/35Z R19 ve arkada 295/35 R20 ebatlarında üretildi. Lastiklerin asimetrik sırt deseni, başta ıslak zemin olmak üzere her koşulda aracın hakimiyeti için mükemmel frenleme performansı sunuyor. Hem pist hem de yol için özel olarak tasarlanan P Zero Corsa lastikler ise Pirelli’nin motor sporları alanındaki deneyimiyle geliştirilen bir hamur içeriyor. McLaren Artura’nın özelliklerine uyacak şekilde tasarlanan benzersiz P Zero Kış lastikleri, ‘terzi işi’ hamuru ve sırt deseniyle P Zero yaz lastiğine benzer bir performansı garanti ediyor. McLaren Artura’nın üç farklı lastiğinin de yanağında yer alan MCC-C işareti, Pirelli tarafından Cyber Tyre teknolojisi kullanılarak McLaren için özel olarak geliştirildiğini gösteriyor.

Pirelli Cyber

Pirelli Cyber Tyre sistemi, otomobil lastiklerinin geleceğini temsil ediyor. Sistem, kavrama kaybı veya suda kızaklama gibi tehlike olasılıklarını algılamayı veya öngörmeyi sağlayarak otomobillere bir dokunuş hissi verecek ve böylece aracın elektronik sisteminin anında müdahale etmesi mümkün olacak.

Bir sonraki aşamada lastikler, bir ağa bağlanarak diğer araçlar ve çevredeki altyapıyla iletişim kurabilecek. Pirelli, Kasım 2019’da sensörlerle donatılmış akıllı lastikler sayesinde 5G ağı üzerinden yol yüzeyiyle ilgili bilgi paylaşan dünyanın ilk lastik şirketi oldu. Bu sunum, Torino’da “dünyanın ilk 5G destekli ADAS (İleri Sürücü Destek Sistemleri) servisleri” etkinliğinde gerçekleşti.

Pirelli lastikleri otonom sürüşe paralel gelişiyor

Tıpkı otonom sürüş sistemlerinin giderek daha gelişmesi gibi bu sistemler de sürekli evrim geçiriyor. Yol yüzeyinin kavrama seviyesini ve hava koşullarını değerlendirmek gibi günümüzde sürücüye düşen görevler de giderek lastiklere devredilecek; başka bir deyişle zemin kayganlaşmaya başladığında otomobil otomatik olarak yavaşlayacak ve sürücü destek sistemleri devreye girerek güvenliği artıracak. Araçlar arasında online bağlantı kurulduğunda, bir otomobil diğer araçları anlık olası tehlikeler hakkında uyarabilecek. Bunların tümünün, bir otomobilin yolla temas eden tek parçası olan lastiklerin sunduğu gerçek bir dokunuş hissini ve deneyimini geliştirmesi hedefleniyor.