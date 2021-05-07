Buradasınız
Home > Güncel > Peugeot’dan mayıs fırsatları

Peugeot’dan mayıs fırsatları

Yazan Önder Canözer -

CARMEDYA.COM – Peugeot Türkiye, yaz aylarını avantajlı satın alma fiyatları ve faiz seçenekleriyle karşılıyor.

Mayıs ayı boyunca devam edecek kampanyalar kapsamında, Peugeot modellerinde yüzde 1,09 faiz avantajı sunuluyor. Bununla birlikte, 17 Mayıs’a kadar bir Peugeot sahibi olan herkese artı garanti de hediye ediliyor.

2008’de 50.000 TL için %1,09 faizli kredi imkânı öne çıkıyor. 3008’de ise 100.000 TL için %1,09 faizli kredi fırsatı sunuluyor. 5008’de 200.000 TL için %1,09 faizli kredi avantajı sağlanıyor.

508’de 200.000 TL için %1,09 faizli kredi avantajı ve 5.000 TL tutarında akaryakıt hediyesi dikkatleri çekiyor. 208 ise 189.000 TL’den başlayan fiyatlar, dizel otomatik seçeneği ve yine %1,09 faizli kredi avantajlarıyla satışa sunuluyor. Tüm bunlara ek olarak, 17 Mayıs tarihine kadar bir PEUGEOT sahibi olan herkese artı garanti de hediye ediliyor.

Önder Canözer
1990 yılından bu yana dergi sektöründe her kademede görevlerde bulunan Önder Canözer, 2000 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığını Mynet çatısı altında başlatmıştır. 2010 yılında kurduğu ve bugün Medicon Grup adını alan Medicon Yayıncılık ile Carmedya'yı hayata geçirmiş olan Canözer, bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

    Benzer yazılar

    Rinspeed’in aydınlatmaları OSRAM’dan

    Kıta Lojistik

    Barajların Kalbi Kıta Lojistik’de

    Yukarı