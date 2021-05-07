Peugeot’dan mayıs fırsatları

CARMEDYA.COM – Peugeot Türkiye, yaz aylarını avantajlı satın alma fiyatları ve faiz seçenekleriyle karşılıyor.

Mayıs ayı boyunca devam edecek kampanyalar kapsamında, Peugeot modellerinde yüzde 1,09 faiz avantajı sunuluyor. Bununla birlikte, 17 Mayıs’a kadar bir Peugeot sahibi olan herkese artı garanti de hediye ediliyor.

2008’de 50.000 TL için %1,09 faizli kredi imkânı öne çıkıyor. 3008’de ise 100.000 TL için %1,09 faizli kredi fırsatı sunuluyor. 5008’de 200.000 TL için %1,09 faizli kredi avantajı sağlanıyor.

508’de 200.000 TL için %1,09 faizli kredi avantajı ve 5.000 TL tutarında akaryakıt hediyesi dikkatleri çekiyor. 208 ise 189.000 TL’den başlayan fiyatlar, dizel otomatik seçeneği ve yine %1,09 faizli kredi avantajlarıyla satışa sunuluyor. Tüm bunlara ek olarak, 17 Mayıs tarihine kadar bir PEUGEOT sahibi olan herkese artı garanti de hediye ediliyor.