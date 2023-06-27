CARMEDYA.COM – Opel, 2024’te yeni modellerinde kademeli olarak kullanmaya başlayacağı ikonik şimşek logosunu tanıttı.

Yeni logo, Opel Compass’ın merkezi öğesini oluşturmaya devam edecek. Aynı zamanda Rüsselsheim merkezli otomobil üreticisinin heyecan verici ve eleştirmenlerce çok beğenilen tasarım felsefesinin ana özelliklerinden biri olan Opel Vizör marka yüzünün merkezinde de yer almaya devam edecek. Şimşek, elektrikle yakından ilişkili ve Opel’in elektrikli mobilite çağına yaklaşımını simgeleyen ideal bir logoya dönüştü.

Yeni logoyu değerlendiren Opel CEO’su Florian Huettl; “Yeni Şimşek logomuz artık hiç olmadığı kadar markamızla özdeşleşiyor. Sadece yeniliğin ve mobilitenin geniş kitlelerle buluşmasına olan bağlılığımızı sembolize etmekle kalmıyor, aynı zamanda 2028 yılına kadar Avrupa’da tamamen elektrikli bir marka olma taahhüdümüzün de altını çiziyor. Bu yıl ürün yelpazemizde 15 adet elektrikli modelimiz yer alacak” dedi.

Tasarımdan Sorumlu Başkan Yardımcısı Mark Adams da; “Şimşek, ‘Cesur ve Yalın’ marka felsefemizin simgesi. Keskin, daha özgüvenli yeni ‘Şimşek’ logomuz, destek çemberiyle kesişerek ikonik logomuza yenilikçi ve modern bir görünüm kazandırıyor. Yeni logomuz, Compass tasarım yaklaşımımızın merkezinde yer alıyor. Pusula, ön, arka ve iç tasarım öğelerimizin bel kemiğini oluşturuyor” dedi.

Alman otomobil üreticisi, önümüzdeki yıllarda ürün gamında kademeli olarak yeni şimşek logosunu kullanıma sunacak. Yeni görünüme sahip ilk seri üretim araçlar 2024 yılında yollara çıkacak. Opel CEO’su Florian Huettl, yeni logonun şimdiden öne çıkacağını şu şekilde açıklıyor: “IAA Münih Mobilite Otomotiv Fuarı, dünyanın en büyük otomobil fuarlarından biri. Bu nedenle geniş, uluslararası bir izleyici kitlesine yeni ‘Şimşek’ logomuzu tanıtmak için harika bir yer olduğunu düşünüyorum. Ayrıca fuar ziyaretçilerine bir de sürprizimiz olacak. Münih’teki standımıza gelecek olan ziyaretçiler çok heyecanlanacak.”