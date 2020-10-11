Lastiklere zarar veren 5 faktör!

CARMEDYA.COM – Michelin, yaya, yol ve yolcu güvenliği için hayati öneme sahip olan lastiklere zarar veren koşulları beş ana başlık altında özetliyor.

Yol güvenliği için araçlardaki en önemli parçalardan birinin lastik olduğunu belirten Michelin, lastiklerin birçok faktörden etkilendiğini ve bu faktörlere dikkat edilmesi halinde lastiklerin çok daha uzun ömürlü ve yüksek performans sağlamaya devam edeceğini ifade ediyor.

Lastiklere zarar veren faktörler

Fiziksel faktörler

• Lastiğin yaşı

• Aşınma ve hasar

Yol koşulları

• Çukurlar, engeller, kaldırım taşları, keskin cisimler, hız tümsekleri

İklim

• Aşırı sıcaklıklar

• Yağmur, kar ve buz

• Yağ, gres yağı ve diğer kimyasallar

• Güçlü güneş ışığı ve ozon

Sürüş alışkanlıkları

• Sürat yapma

• Hızlı kalkış ve ani fren

• Bozuk yollarda sürüş

• Yol tutuşunda değişiklik olduğunun, gürültü veya titreşimlerin fark edilmemesi

• Değişiklik olduğunda bir uzmana danışılmaması

Hatalı kullanım

• Kar ve buz üzerinde yazlık lastiklerin kullanılması

• Farklı tiplerde lastiklerin karıştırılması

• Eşleşmeyen lastiklerin kullanılması

• Araç üreticisi tarafından orijinal olarak belirtilene en azından eşit veya bundan yüksek bir hız kabiliyeti ve yük endeksine sahip olmayan lastiklerin takılması

• Patlak bir hâlde kullanılmış veya fazla inmiş bir lastiğin yeniden şişirilmesi

• Saatte 80 km üzerindeki hızda sürüş sırasında farklı ebatta bir yedek lastik kullanılması