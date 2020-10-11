Citroen’den MyCitroen uygulaması

CARMEDYA.COM – Citroen, kullanıcılarının hayatlarını kolaylaştırmak amacıyla MyCitroen uygulamasını hayata geçirdi.

Uygulama; hatırlatıcılar, yakıt tüketimi takibi, sürücü asistanı, bakım ipuçları, günlük sürüş takibi, servis randevusu planlama, satış noktaları bulma gibi birçok çevrimiçi çözüm sunuyor. Tüm bu hizmetlere gerçek zamanlı olarak kolaylıkla erişilebiliyor.

Tamamen ücretsiz olan uygulama iOS ve Android tabanlı telefonlarda kullanılabiliyor.

Uygulamada kullanılabilen özellikler

• Tümü sürüş alışkanlıklarına göre otomatik olarak yeniden hesaplanan, gerekli özel bakım ayrıntılarını ve son tarih hatırlatıcılarını içeren kişiselleştirilmiş bir bakım planını izleme

• Araç bağlı olduğunda günlük sürüş bilgileri ve ortalama yakıt tüketimi bilgisini bulma ve sınıflandırma

• “Arabamı bul” coğrafi konum özelliği ile park edilmiş bir aracı kolayca bulma

• Tek bir tıklama ile Citroën Assistance ile iletişime geçme ve satış sonrası hizmetlere kolaylıkla ulaşma

• Tüm Citroën sürüş destek içeriklerine erişme

• Birden fazla Citroën aracını tek bir uygulamada kaydetme (10 araca kadar)

• En yakın Citroën Yetkili Satıcı veya Yetkili Servisini kolaylıkla bulma

• Bir Yetkili Satıcı veya Yetkili Servis hakkında ayrıntılı bilgi bulma (iletişim bilgileri, çalışma saatleri, hizmet kapsamı vb.)

• Bakım için teklif alma ve çevrimiçi takvimi kullanarak randevu oluşturma

• Özel teklifler alma ve en son Citroën haberlerini takip etme