Buradasınız
Home > Güncel > Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye’den üretime bakım molası

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye’den üretime bakım molası

Yazan Önder Canözer -

CARMEDYA.COM – Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, planlı bakım, onarım ve revizyon çalışmaları nedeniyle 30 Temmuz 2020 ile 13 Ağustos 2020 tarihleri arasında üretime ara veriyor.

Fabrika çalışanlarının büyük çoğunluğu bu periyotta yıllık ücretli izinlerini kullanırken, fabrikada yalnızca bakım çalışmalarında görevli personel bulunmaya devam edecek.

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, geçtiğimiz yıl 251.637 adet araç üretirken, 230.659 adet ihracat gerçekleştirdi. Geçen dört yıllık süreçte de Avrupa’nın tüm Toyota fabrikaları arasında en yüksek üretim ve hibrit üretim yüzdesine ulaşmıştı.

Önder Canözer
1990 yılından bu yana dergi sektöründe her kademede görevlerde bulunan Önder Canözer, 2000 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığını Mynet çatısı altında başlatmıştır. 2010 yılında kurduğu ve bugün Medicon Grup adını alan Medicon Yayıncılık ile Carmedya'yı hayata geçirmiş olan Canözer, bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

    Benzer yazılar

    Nissan 6 aylık üretim ve satış sonuçlarını açıkladı

    Michelin’den Kış Lastiği Uyarısı!

    Yukarı