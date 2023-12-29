Opel’den bir yılda 15 elektrikli model

CARMEDYA.COM – 2023 Opel için, 15 farklı elektrikli modeli birden tanıtmasından dolayı elektrikliye geçiş açısından özel bir yılı temsil ediyor.

2024’te otomobil üretiminde 125. yılını kutlamaya hazırlanan Opel, yeni yılda her modelde elektrikli seçenek sunabilmeyi hedefliyor.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundan Opel CEO’su Florian Huettl, “Mobiliteyi elektrikli, kolay ve heyecan verici hale getiriyoruz. Vizyoner Opel Experimental, yeni Astra Sports Tourer ve yeni Corsa Elektrik ile sadece IAA Mobility’de üç dünya lansmanı gerçekleştirdik. Ayrıca son olarak Cezayir ile yeni pazarlara girmeye de devam ettik” açıklamasında bulundu.

İki lokasyonda üç dünya tanıtımı

Opel, bu yıl Münih’te düzenlenen IAA Mobility’de elektrikli bir geleceğe giden yolda geleneği yenilikle nasıl birleştireceğini gözler önüne serdi. Alman markanın öncü ve vizyoner kimliğini taşıyan ve geleceğin teknolojileriyle tasarımını bugüne yansıtan Opel Experimental konsepti, Opel’i tanımlayan “Çevre Dostu İnovasyon” (Greenovation), “Detoks” ve “Modern Alman” yaklaşımlarını ortaya koydu. Opel’in üst düzey teknolojilerini taşıyan Experimental, tamamen elektrikli olduğundan karbon ayak izini azaltarak “Çevre Dostu İnovasyon” yaklaşımını bir kez daha gözler önüne sermekle kalmıyor aynı zamanda Opel’in gelecekteki marka kimliğinden izler de taşıyor. Etkileyici gövde orantıları, akıllı aerodinamik çözümleri ve yüksek verimli alan kullanımının yanı sıra Experimental ilk kez aydınlatmalı yeni Opel logosuyla sahneye çıktı.

Yeni Astra Elektrik ve Corsa Elektrik

Opel’in köklü marka DNA’sını taşıyan donanımları, dinamik sürüş karakteri ve sürücü odaklı teknolojik iç mekânıyla dikkat çeken Astra Elektrik yaz başında tanıtıldı.

Opel Corsa’ın 2023 yılında tanıtılan yeni versiyonu ise aynı zamanda sürdürülebilir ve sıfır emisyonlu mobilitenin küçük otomobil segmentinde nasıl olacağını da gözler önüne seriyor. Opel’in üstün teknolojileri ve yeni marka imzası olan Opel Vizör ile donatılan yeni Corsa, IntelliLux-LED® Matrix Far teknolojisi sayesinde hem sınıfının en iyi aydınlatma sistemine sahip hem de üstün sürüş konforunu sportif Corsa karakteriyle birlikte sunuyor. Opel’in dinamik marka DNA’sını taşıyan ve sportif sürüş özellikleriyle ön plana çıkan yeni Corsa Elektrik, 100kW/136 HP güç sunabilen gelişmiş elektromotor 354 km’ye (WLTP) kadar menzil ile hem şehir içi hem de uzun yol seyahatlerinde kesintisiz mobilite keyfi sunarken, kullanıcı gereksinimlerini karşılamak üzere çok daha entegre ve sürekli olarak uyarlanabilen bir kokpit deneyimini kullanıcılarla buluşturuyor. Böylece Corsa, çağın gereksinimlerini karşılamakla kalmayıp geleceğin teknolojilerini de bugünden sunuyor.

Mokka Elektrik ve Corsa Elektrik

Opel, yenilikçi ve yaratıcı gücünü sadece otomobillerinde kullanmıyor. Corsa’nın segment standartlarını aşan özelliklerine yanıt veren “Yes of Corsa” kampanyası heyecan verici elektrikli mobiliteyi takip eden insanları hedefliyor. Öncesinde ise müşterilere ulaşmanın yeni yolu olarak aynı derecede heyecan verici olan “Enerji Dolu Opel Mokka Elektrik” kampanyası ile dikkat çeken marka, 2023’te sadece üst düzey verimli ve teknolojik araçlarıyla değil, aynı zamanda yenilikçi kampanyalarıyla da dikkat çekti.

Yeni Opel ticari araçlar

Opel 2023’te sadece binek otomobil segmentinde değil, aynı zamanda ticari araç segmentinde de fark yaratmaya devam etti. Çok yönlü, pratik ve akıllı hafif ticari araçlarıyla geleceğe yön veren Alman marka, ticari araç segmentinde sahip olduğu liderliği bir üst noktaya taşıyarak kısa bir süre önce Opel Combo ve Vivaro modellerinin yeni nesillerini tanıttı. Yeniden tasarlanan teknolojik kokpitler; boyutu 10 inçe kadar renkli ve dokunmatik ekranlarla hem çağın hem de geleceğin multimedya ihtiyaçlarına yanıt veriyor. Ayrıca hem Apple CarPlay hem de Android Auto desteğiyle çok çeşitli bir multimedya deneyimi sunuyor.

Yeni Opel Combo ve Opel Vivaro’nun tamamen elektrikli versiyonları, içten yanmalı motorlu versiyonlar ile benzer ve ödün gerektirmeyen kullanım özellikleriyle profesyoneller için en uygun ihtiyaçlara yanıt veriyor. En ileri teknolojiye sahip batarya sistemlerinin yanı sıra daha da iyileştirilen ve Opel tarafından üst düzey verimlilik sunması için tasarlanan yeni güç aktarma sistemleri, sıfır emisyonlu sürüş keyfini uzun süreli teslimat operasyonları da dâhil olmak üzere her koşulda sunmaya devam ediyor. Yenilikçi, pratik ve en ileri teknolojilerin bir arada sunulduğu modeller aynı zamanda kargo alanı ve yük taşıma kapasiteleriyle de puan kazanıyor.

Yeni Opel Combo Elektrik ve Opel Zafira Elektrik, Opel’in hafif ticari araç yelpazesini tamamlamak için gün sayıyor. Hem kullanım pratiklikleri hem de verimlilikleri ile dikkat çeken modeller, geniş ailelerin yanı sıra transfer hizmetleri ve benzer kullanım alanlarında da üst düzey verimli ve konforlu seyahat etme imkânı sunuyor. Yeni Combo Elektrik, 330 km’ye kadar (WLTP) (önceki modele göre 50 km daha fazla) sürüş menzili sunabilirken, Zafira Elektrik sıfır emisyonlu sürüş keyfini bir önceki modele göre 20 kilometre daha fazla geliştirerek 350 km’ye çıkarıyor (WLTP).

Opel’de elektrikliye geçiş ve heyecan önümüzdeki yıl da devam edecek. Alman marka üç önemli noktaya odaklanarak elektrikliye geçiş sürecini sürdürülebilir bir şekilde uygularken sınıfının en teknolojik modelleriyle segment standartlarını yeniden belirlemeye devam edecek. Opel, 2024 yılında otomobil üretimindeki 125. yılını kutlarken her modelinde elektrikli seçenek sunacak. Böylece Opel, elektrikli mobilite yönündeki dönüşümünü hızlı bir şekilde sürdürmeye devam edecek. Yeni Opel Grandland, Opel’in en ileri teknolojilerini konfor odaklı bir yaklaşımla sunmasının yanı sıra Stellantis’in 130 milyon Euro’dan fazla yatırım yaptığı Thüringen’de yer alan Eisenach tesislerinde üretilecek.