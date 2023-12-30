Citroen e-C3 EcoBest 2024 ödülünü kazandı

CARMEDYA.COM – Citroen e-C3, şimdi de Autobest jürisi tarafından Ecobest 2024 ödülüne layık görüldü.

Çevre dostu ulaşım, enerji verimliliği ve çevresel etkinin azaltılması gibi konuları ele alan ödül, e-C3’ü 2024’te pazara sunulacak en ilgi çekici elektrikli otomobil olarak değerlendirdi.

2002’den bu yana her yıl, kategorilerine göre otomobillerin ödüllendirildiği Autobest’te, araçlar, uzman jüri tarafından menzil, batarya veya şarj gibi çevre dostu ulaşım ve performans özelliklerinin yanı sıra satış fiyatlarıyla da değerlendiriliyor. Tüm bu kriterler doğrultusunda 31 Avrupa ülkesinden 31 otomotiv gazetecisinin oylamasına sunulan yeni e-C3, Ecobest 2024 ödülünü kazandı. Profesyonel bir jüri tarafından yeni e-C3’e verilen bu ödülün, online olarak otomobili sipariş eden 10 binin üzerinde müşteriden gelen olumlu geri bildirimin hemen ardından gelmesi dikkat çekiyor. Ecobest ödülü, Citroen’in ulaşım sektöründe sınırları zorladığını ve sadece çevre standartlarını karşılamakla kalmayıp aynı zamanda en yenilikçi yollarla elektrikli otomobil sunma yönündeki çabalarının takdir gördüğünü gösteriyor.

320 kilometreye kadar elektrikli sürüş

Citroen e-C3, Avrupa’da üretilen, uygun fiyatlı bir elektrikli araç olarak öne çıkıyor. Kullanımı kolay, çok yönlü bir elektrikli otomobil olan e-C3, tasarımı, donanımı ve konfor özellikleriyledikkat çekiyor. Citroen e-C3, 83 kW (113 HP) elektromotor ve 44 kWs bataryasıyla WLTP döngüsünde 320 kilometreye kadar menzil sunuyor. Bu menzil ve motor gücü, şehir içi ve banliyö kullanımı için elektrikli şehir otomobiline ihtiyaç duyan müşterilerin gereksinimlerini karşılayan bir kullanım performansı anlamına geliyor. Yüzde 20’den yüzde 80’e 100 kW DC hızlı şarjla sadece 26 dakikada şarj edilebilen araç, yeni e-Routes akıllı elektrikli araç yolculuk planlayıcısıyla da daha uzun yolculukları kolaylaştırıyor. Yeni e-C3, markanın DNA’sının önemli bir parçasını oluşturan ferahlık ve mükemmel konfor özellikleriyle, elektriğin akıcı ve sessiz sürüş özelliklerini harmanlıyor.

Uçan halı etkisi

İç mekan, yüksek oranda dolgulu Citroen Advanced Comfort koltukların revize edilen versiyonları ve üst kontrol seviyesinin altında kumaş kaplı ‘Kanepe Tasarımlı’ rafa sahip derli toplu katmanlı ön konsol ile bir “C-Zen lounge” kabin mimarisi ortaya koyuyor. Citroen Advanced Comfort Süspansiyon ise Citroen’in beğenilen uçan halı etkisini sağlıyor. B-hatchback dünyasını daha fazla yerden yükseklik ve daha yüksek oturma pozisyonuyla birleştiren, aynı zamanda C3 ile iz mesafesine sahip modern tasarımıyla e-C3, zengin sürüş destek teknolojileri sunuyor.