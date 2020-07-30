KIA’dan Online Bayi hizmeti!

CARMEDYA.COM – Anadolu Grubu şirketlerinden Çelik Motor’un markası KIA, Covid-19 salgını sürecinde “KIA Online Bayi” hizmetiyle yeni bir otomobil veya hafif ticari araç satın almayı kolaylaştırıyor.

Geçtiğimiz aylarda “Görüntülü Görüşme” hizmeti başlatan KIA, bu hizmetin devamı niteliğinde olan “Online Bayi” uygulamasıyla KIA marka araç sahibi olmak isteyenlere, diledikleri KIA bayisini artık akıllı telefonlarından ya da bilgisayarları üzerinden ziyaret etme şansı sunarak istediği araçla ilgili işlemlerini online olarak başlatma imkanı sağlıyor.

KIA yetkili satıcısından tercih ettiği model hakkında detaylı bilgiye ulaşan ziyaretçiler, beğendiği aracın fiyat görüşmesini online olarak gerçekleştirebiliyor, sipariş formunu da yine online olarak dolduruyor. Tüketicinin beğendiği araç, tüm hijyen önlemlerine dikkat edilerek KIA yetkili satış görevlisi tarafından müşterinin dilediği noktada sipariş formuna imzası alınarak teslim ediliyor.

3 ay ertelemeli ödeme kampanyası

KIA, araç sahibi olmak isteyenler için başlattığı 3 ay ertelemeli ödeme fırsatı sunan kampanyasına temmuz ayında da devam ediyor. Kampanya çerçevesinde yeni bir araç sahibi olmak isteyenler üç ay sonra ödeme şansından yararlanabiliyor.