Polestar’ın elektrikli Grand Tourer yorumu: Precept

CARMEDYA.COM – Polestar,markanın yeni modeli hakkında ipuçları veren Precept konseptinin detaylarını paylaştı.

Volvo Cars’a teknoloji ve Ar&Ge anlamında önemli katkılar sağlayan Polestar, kendi adını taşıyan modeller ve konseptlerle de adından oldukça sık söz ettiriyor. Fütüristik tasarımlarıyla dikkat çeken marka, bu kez karşımıza markanın yeni nesil modelleri hakkında önemli ipuçları taşıyan Precept konseptiyle çıktı.

Konseptin detaylarını paylaşan markadan yapılan açıklamaya göre Precept ile sürdürülebilirlik, dijital teknoloji ve tasarım olmak üzere üç kilit alana odaklanıldı.

İngilizce kural anlamına gelen Precept adı, Polestar’ın elektrikli otomobillerde kuralları belirleyen marka olma niyetinden ortaya çıkmış.

Araçla ilgili detayları paylaşan Polestar CEO’su Thomas Ingenlath “İnsanlar bana her zaman ‘Polestar’ın geleceği nedir?’ diye soruyor ve elbette gelecekteki modellerimizi henüz göstermiyoruz” dedi ve ekledi; “Ama Precept size nereye gideceğimizi gösteriyor – tasarım yönümüz, sürdürülebilirlik konusundaki hırslarımız ve gelecekteki otomobillerle getireceğimiz harika dijital kullanıcı deneyimi. Precept geleceğimizi gösterir, fantezi bir rüya ya da bir bilim kurgu filmi olarak değil. Bu bizim gerçekliğimiz, gelecek. ”

Sürdürülebilirlik

Precept ile ortaya konulan yeni tasarım dilinin Polestar 3’te kullanılması bekleniyor. Dışarıda Thor’un çekici olarak adlandırılan far tasarımı oldukça şık. Precept iç mekanı ise Polestar 2 tarafından sunulan vegan temeller üzerine inşa edilmiş. Konseptin detaylarında yüksek düzeyde geri dönüştürülmüş vegan materyaller kullanılmış. Örneğin, plastik malzemeler yerine keten bazlı doğal bir kompozit malzeme tercih edilmiş. Kompozit malzeme, iç bileşen ağırlığını plastikğe göre yüzde 80 azaltabilmiş.

Koltuk kılıfları, tek bir iplikte yüzde 100 geri dönüştürülmüş pet şişelerden örülmüş ve atık veya kesim yapılmadan tam olarak boyutlandırılmış.

Dijital teknoloji

İlk olarak Polestar 2’de bulunan Android destekli bilgi-eğlence sistemini konsept ile daha da gelişmiş. 15 inçlik dijital ekran, 12,5 inçlik gösterge paneli, Polestar Dijital Anahtar tarafından doğrulanan ayarlar ve kişisel içerikle sürücüyü yaklaşırken tanıyan sistem teknolojiler arasında öne çıkanlar.

Ön ızgarada yer alan uzun ve orta menzilli radar üniteleri, ultrasonik sensörler ve yüksek çözünürlüklü geniş açılı kamera dahil üst düzey güvenlik ekipmanlarıyla donatılan konseptte ayrıca C sütunlarındaki LED yan işaretler şarj durumunu gösteriyor. Araca binmek veya inmek de arka kapıların geriye doğru açılması sayesinde oldukça pratik.

Polestar Precept, 3.1 metrelik dingil mesafesiyle oldukça uzun ve geniş bir konsept araç. Bu dingil mesafesi de özellikle ön ve arka koltuklar arasında cömert bir diz mesafesi sağlıyor. Bu değer, Tesla Model S’ten 150 mm. daha uzun.