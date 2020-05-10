Groupe PSA Türkiye COVID-19 krizinden güçlü çıkıyor

CARMEDYA.COM – Groupe PSA Türkiye, sağlık krizi olarak başlayan, daha sonra küresel bir ekonomik krize dönüşen COVID-19 pandemisinde önceliğinin sağlık olduğunu bir kez daha vurguladı.

Grup; tüm çalışanlarını, yetkili satıcılarını, yetkili servislerini ve müşterilerini korumak adına 90’ın üzerinde kriter ve beş seviyeye sahip COVID-19 önleyici sağlık kurallarını hızlıca devreye aldı. Teşkilatının tamamında ve Groupe PSA Türkiye ofisinde uygulamaya alınan bu kurallar, Bureau Veritas tarafından yapılan kriter ve seviye belirleme denetimleri sonucunda yüzde 100 uygun kabul edildi. Aynı geçiş yedek parça dağıtım ağı Distrigo platformlarında da gerçekleştirildi.

Groupe PSA Türkiye, bu dönemde müşterilerinin sağlığını korumak ve hayatlarını kolaylaştırmak adına iş süreçlerinin tamamını dijitale dönüştürdü.

Mevcut düzene meydan okuyarak iş yapış tarzlarını değiştirdiklerini anlatan Groupe PSA Türkiye Başkanı Olivier Cornuaille, bu dönemdeki müşteri ihtiyaç ve beklentilerini iyi okuyarak hızlı, pratik ve akılcı çözümler ürettiklerini söyledi. Tüm Peugeot, Citroën, DS ve Opel yetkili satıcılarında ve servislerinde Nisan ayı itibariyle; “e-rezervasyon”, “görüntülü görüşme”, “online araç tanıtımı” ve “mesafeli satış sistemi”ne geçiş yaptıklarını belirten Cornuaille; böylece sosyal mesafeyi koruyarak teması minimuma indirdiklerini vurguladı. Cornuaille: “Uygulamaya başladığımız yeni dijital hizmetlerimiz sayesinde tamamen kapalı olan bayilerimiz bile artık tüm satışlarını evlerinden kolaylıkla yürütebiliyorlar. Daralan pazara rağmen yeni dijital hizmetlerin devreye girmesiyle birlikte web site ziyaretçi sayımız Nisan ayında tarihinin en yüksek rakamı olan 2.6 milyona erişti, 78 bine yakın lead toplandı, 13 bin 481 online satış randevusu talebi alındı, 11 bin 262 adet görüntülü görüşme ve %71 oranında kredi başvurusu gerçekleştirildi.” dedi.

COVID-19’un ekonomik etkilerini görmeye başladığımız Nisan ayında bir önceki senenin aynı dönemine göre %14 oranında daralan pazarda payını +16 puan artıran Groupe PSA Türkiye, elde ettiği %29’luk pay ile OEM grup sıralamasında liderliğe yükseldi. Groupe PSA Türkiye Ocak-Nisan döneminde ise %27 artış gösteren toplam otomotiv sektöründe %97 büyüme kaydetti ve pazar payını geçen yılın aynı dönemine göre +4.3 puan artırarak %16,7’ye taşıdı. Aynı dönem içerisinde Grup bünyesinde yer alan Peugeot %69 büyüme ile Nisan ayını lider kapatırken, Opel %89, Citroën %209, DS %298 büyüme kaydetti.

Grup olarak süreci birlikte yaşayarak öğrendiklerini belirten Olivier Cornuaille sözlerine şöyle devam etti: “Türkiye her zaman krizlere karşı dayanıklılığı yüksek bir ülke; bu bizim Grubumuzun çeviklik, birlikte kazanmak ve verimlilik değerleri ile de örtüşüyor. Bizler de Grup olarak aynı mantıkta geleceği inşa etmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Elde edilen bu başarının arkasında işini çok iyi bilen profesyonellerden oluşan bir ekip bulunuyor. Yeni normale hızlı bir şekilde adapte olmamızda emeği geçen tüm çalışanlarımızı, bayilerimizi, ekiplerini ve tedarikçilerimizi gönülden tebrik ediyorum. Amacımız stratejimizden sapmadan, müşterilerimize güvenli, sürdürülebilir ve keyifli mobiltite ürün ve hizmetleri sunmak. Salgınla mücadelenin etkin yürütülmesi adına tedarik zincirini ayakta tutmak için mobilite sağlayıcısı olarak kesintisiz hizmet sağlama sorumluluğumuz bulunuyor.”

Bu kapsamda hiçbir projenin ertelenmediğini veya iptal edilmediğini de aktaran Olivier Cornuaille, aksine salgın öncesinde planlanan yatırımların devreye alındığını kaydetti. Cornuaille: “Torbalı’daki arazimizi, tüm Groupe PSA markalarının ortak yedek parça dağıtım merkezi olarak faaliyete geçirdik. İstanbul’da üç markalı bayimiz Mepa’yı açtık. Son olarak Türkiye’deki ikinci DS STORE’u Mayıs ayı itibariyle Ankara’da müşterilerimizin hizmetine sunduk.” dedi.

Tüm dünyanın içinde bulunduğu bu krizden ülke olarak çıkabilmemizin hükümetin alacağı tedbirler sayesinde mümkün olacağını vurgulayan Olivier Cornuaille; bugüne kadar yapılan uygulamaların diğer ülkelere kıyasla çok yerinde ve stratejik olduğunu ve bundan sonra da alınacak kararların faydalı olacağına inandığını kaydetti. Cornuaille: “Bizler bir yatırımcı olarak şirketimizi, çalışanlarımızı, yetkili satıcılarımızı ve tedarikçilerimizi korumak adına en etkin şekilde mücadele etmek için üzerimize düşeni yapıyoruz. Genel olarak iyimserim ama bu yaşadığımız olağanüstü bir durum, otomotiv pazarının bu yıl 400 binin üzerinde tamamlanacağını öngörüyorum”.