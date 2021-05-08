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Otomotiv basınının acı kaybı!

Yazan Önder Canözer -

CARMEDYA.COM – Otomotiv basınının tecrübeli isimlerinde ve meslektaşımız Levent Çezik hayatını kaybetti.

1973 doğumlu gazeteci Levent Çezik mücadele ettiği Kovid-19 hastalığına yenik düşerek vefat etti.

Cenazesi bugün Yeni Ayazağa Mezarlığı’ndan kaldırılacak olup, pandemi sebebiyle katılım olamayacaktır.

Gazetecilik mesleğine 1996 yılında Akşam Gazetesi’nde başlayan Çezik, kariyerine daha sonra Tercüman Gazetesi’nde devam etti ve burada Otomotiv Editörlüğü görevini de üstlendi.

Tercüman Gazetesi’nin kapanmasından sonra iş hayatına şahsına ait Gündem PR, İletişim ve Danışmanlık şirketiyle devam eden Çezik, aynı zamanda www.otomobilhaber.com.tr isimli siteyi de yayın hayatına almıştı.

Otomotiv Gazetecileri Derneği üyesi olan Çezik, 2 çocuk babasıydı.

Önder Canözer
1990 yılından bu yana dergi sektöründe her kademede görevlerde bulunan Önder Canözer, 2000 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığını Mynet çatısı altında başlatmıştır. 2010 yılında kurduğu ve bugün Medicon Grup adını alan Medicon Yayıncılık ile Carmedya'yı hayata geçirmiş olan Canözer, bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

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