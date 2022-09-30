Buradasınız
Home > Güncel > Euromaster’da üst düzey atama

Euromaster’da üst düzey atama

Yazan Önder Canözer -

CARMEDYA.COM – Michelin Grubu çatısı altında ülkemizde 50 ilde 150’den fazla servis noktasıyla lastik ve araç bakımı hizmeti veren Euromaster’ın Türkiye’deki yeni Genel Müdürü Guillaume Wisselmann oldu.

Eylül ayı itibarıyla görevine başlayan Michelin bünyesinde Fransa ve Avustralya’da başarılı işlere imza atan Wisselmann, yeni görevinde hizmet kalitesini ve başarılı franchise sistemini güçlendirip, dijital ve elektrikli araç otomotiv pazarı dönüşümü gibi devam eden güçlü trendlerden en iyi şekilde yararlanmayı hedefliyor.  
Evli ve 3 çocuğa sahip olan Wisselmann, 2016 yılında Michelin Fransa’da müşteri yöneticisi olarak çalışmaya başladı. Wisselmann, Michelin Avustralya’da Avustralya ve Güney Doğu Asya Pazar İstihbaratı ve Fiyatlandırma Müdürü olarak görev yaptıktan sonra, Michelin Fransa’da Girişim Lideri olarak başarılı işlere imza attı.

Önder Canözer
1990 yılından bu yana dergi sektöründe her kademede görevlerde bulunan Önder Canözer, 2000 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığını Mynet çatısı altında başlatmıştır. 2010 yılında kurduğu ve bugün Medicon Grup adını alan Medicon Yayıncılık ile Carmedya'yı hayata geçirmiş olan Canözer, bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

    Benzer yazılar

    Mercedes-Benz’den 125. Yıl Kampanyası

    Çin’de Yılın Performans Otomobili Ödülü Maserati MC20’nin!

    Yukarı