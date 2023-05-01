Devrim yaratan Alman: NSU Ro 80

CARMEDYA.COM – Audi’nin Eylül 1967’de tanıttığı NSU Ro 80 sahip olduğu yenilikçi teknolojileriyle otomotiv dünyasında devrim yaratan modellerden biri oldu.

Döner piston anlamına gelen Ro ve tip tanımı için kullanılan 80 ifadelerini birleşiminden doğan model Frankfurt’ta düzenlenen IAA Uluslararası Otomobil Fuarı’nda ilk kez tanıtıldığında, büyük yankı uyandırdı.

Yenilikçi tasarım ve motoruyla öne çıkan modele gösterilen ilgi satışlara yansımayınca NSU Ro 80 üretimi, Nisan 1977’de sona erdi. Hak ettiği başarıyı yakalayamayan bu özel modeli ve NSU tarihini Audi Tradition yeniden hatırlatıyor.

Neckarsulm merkezli otomobil üreticisi, kuralları değiştiren yepyeni bir model geliştirme çabasını bolca teknik veri, çizim ve NSU/Wankel döner pistonlu motorun çalışma prensibinin açıklaması dahil olmak üzere 80 sayfanın üzerinde bilgiyle destekledi. Tüm bu içerikler; geleneksel pistonlu motora kıyasla daha hafif ve daha kompakt yapı, düşük titreşim seviyesi ve daha az bileşen gibi avantajları kapsamlı bir şekilde anlattı. Beş yıllık geliştirme sürecinin ardından Neckarsulm merkezli şirket, Eylül 1967’de NSU Ro 80’i Frankfurt’ta dünyanın çift diskli Wankel motoruna sahip ilk seri üretim otomobili olarak halka tanıttı.

Teknoloji ve estetikte yeni standartlar

Sportif sedan yol tutuş, güvenlik, konfor ve performansta yeni standartlar belirledi. Ro 80, “Biçim işlevi takip eder” yaklaşımına sadık kaldı. NSU, modeli bir rüzgar tünelinde geliştirdi: Düz bir ön cepheye, alçak, hafifçe yükselen bir yan çizgiye ve yüksek bir arka cepheye sahipti. Kama şeklindeki gövdesi 0,35’lik bir sürtünme katsayısı sağladı. Çağdaşlarına kıyasla son derece yenilikçi bir görünüme sahipti. Ro 80 reklam afişleri de tam olarak bu özellikleri yansıtıyordu: “Dünün otomobilleri, bugünün otomobilleri ve NSU otomobilleri”. 1971’de bu iddia daha evrensel bir ifade ile formüle edildi: “Teknolojiyle bir adım önde”. Bu, Auto Union GmbH ve NSU Motorenwerke AG’nin 1969 yılında birleşmesiyle kurulan Ingolstadt merkezli Audi’nin marka sloganı haline geldi.

Yılın otomobili seçilen ilk Alman modeli

Neckarsulm merkezli şirket, birçok açıdan devrim niteliğinde bir otomobil olan Ro 80’i piyasaya sürme cesaretini gösterdi ve bu cesaretiyle ödülü kazandı. Tanıtıldıktan bir yıl sonra, uluslararası ekonomi gazetecileri NSU Ro’yu bu “Yılın Otomobili” seçti. Bu ödülü kazanan ilk Alman otomobil oldu. Ancak otomobil kalıcı bir ticari başarı yakalayamadı. 1973 yılında yaşanan petrol krizi benzin fiyatlarını artırınca müşteriler daha ekonomik araçlara yönelmek zorunda kaldı. Bu, döner pistonlu motorun ve dolayısıyla NSU Ro 80’in sonunu getirdi. Otomobil, 1967’den 1977’ye kadar Neckarsulm fabrikasında üretildi. Model 1977’de üretimden kaldırıldığında, Audi 100’ün üretimi zaten fabrikanın kapasitesini büyük oranda doldurmuştu. NSU Ro 80, toplam 37 bin 374 adetle bantlara veda etti.

Bugün NSU Ro 80, tıpkı NSU markası gibi, sadık bir hayran kitlesine sahip. Çok sayıda kulüp, düzenli toplantılar, geziler ve etkinlikler düzenleyerek köklü markanın tarihini yeniden canlandırıyor. Bu yıldönümü etkinliklerinden biri de 16 Eylül’de Neckarsulm’da yapılacak ‘Fan Day‘olacak. Audi Tradition etkinliği, Audi Forum Neckarsulm, Audi Club International ve tarihi motosiklet ve bisiklet müzesi Deutsches Zweirad ve NSU Müzesi Neckarsulm ile birlikte organize ediyor. Audi Tradition, Aralık ayına kadar her ay, hem iki hem de dört tekerlekli marka klasikleri, prototipler ve türünün tek örneği modeller dahil olmak üzere farklı NSU modelleri sergileyecek.