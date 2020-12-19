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Volkswagen Crafter Okul ve Servis’e özel yıl sonu fırsatı

Yazan Önder Canözer -

CARMEDYA.COM – Volkswagen Ticari Araç, Volkswagen Doğuş Finans (vdf) iş birliğiyle yeni bir kampanyayı uygulamaya aldı.

Crafter Okul ve Servis modellerine özel olarak uygulanan kampanya Aralık ayı boyunca devam ediyor.

Kampanyada Crafter Okul veya Servis modelleri için kredili alımlarda uygun faiz oranları sunuluyor: 150 bin TL kredi kullanımında vade sayısına göre yüzde 0.44’den, yüzde 1,32’ye değişen faiz oranları sunuluyor.

Kredi fırsatı 31 Aralık 2020 tarihine kadar, kampanyaya katılan Volkswagen Yetkili Satıcılarında Crafter Okul ve Servis 2020 modellerinde geçerli olacak. Detaylı bilgi Volkswagen Ticari Araç internet sitesinden edinilebiliyor.

Önder Canözer
1990 yılından bu yana dergi sektöründe her kademede görevlerde bulunan Önder Canözer, 2000 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığını Mynet çatısı altında başlatmıştır. 2010 yılında kurduğu ve bugün Medicon Grup adını alan Medicon Yayıncılık ile Carmedya'yı hayata geçirmiş olan Canözer, bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

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