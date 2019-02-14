Sürüş izlenimi|Volvo XC40 D4 AWD Inscription Sport

CARMEDYA.COM – Volvo SUV ailesinin en küçük üyesi XC40’ı farklı yol şartlarında yakından inceledik.

Volvo’nun yeni tasarım çizgisiyle birlikte gelişen SUV ailesinin küçük üyesi XC40 ile keyifli bir haftasonu geçirdik. Geleneksel İskandinav tasarımının yalın çizgilerini yansıtan XC40, önceki modellerden farklı olarak, daha sert hatlara yer vermiş.

Volvo XC40 D4 AWD Inscription Sport

Volvo XC40 tasarım

İsveçli üreticinin tüm modellerinde görmeye başladığımız küt burun yapısı ve ön ızgaranın içe doğru eğimli yapısı XC40’da da kendisini gösteriyor. Yanlarda daha sade bir SUV profili dikkat çekmesine rağmen, 18 inç özel tasarım spor jantlar dinamik bir etki yaratıyor. Arka bölümde ise ön yüzdeki kadar şık bir tasarımı görmek mümkün. Spoyler, üstte konumlanan bumerang formlu stop lambaları, eğimli bagaj kapağı ve tampon altı korumasıyla XC40’ın en iddalı olduğu bölümün arkası olduğunu söylemek mümkün.

Volvo XC40 D4 AWD Inscription Sport

4425 mm. uzunluğa, 1863 mm. genişliğe ve 1652 mm. yüksekliğe sahip araç, 2702 mm’lik dingil mesafesiyle iç mekanda önde ve arkada yeterli diz ve baş mesafesini sunuyor. 460 litrelik bagaj hacmi de katlanabilen arka koltuklarla arttırılabiliyor.

Volvo XC40 D4 AWD Inscription Sport

Volvo XC40 iç mekan

Volvo XC40’ın iç mekanında ilk dikkati çeken kaliteli malzemeler ve başarılı işçilik oluyor. Ön panel ve iç mekan tasarımı XC90 ve XC60’dan tanıdık çizgilere sahip. Orta konsolda gereksiz detaylardan kaçınılırken, 9 inçlik dokunmatik bir dijital ekran yer alıyor. Bu ekran aracılığıyla multimedya sistemlerinden, araçla ilgili bilgilere, geri görüş kamerasına kadar hemen her sistemi kullanmak son derece kolay. Ayrıca XC40 normal konuşmayı da algılayarak, sesli komutlata cevap veriyor.

Büyük gösterge paneli grafikleri ve aydınlatmasıyla kolay takip edilebiliyor ve oldukça şık bir görünüme sahip. Yine şık vites kolunun ön tarafındaki boşlukta akıllı telefonlar için tasarlanan kablosuz şarj yuvası yer alıyor. Yüksek oturma pozisyonu sayesinde iyi bir görüş alanı sunan araç, sunroof ve panoramik cam sayesinde ferah ve aydınlık bir ortam sunarken, arkaya doğru eğimli tavan ve yükselen omuz çizgisi nedeniyle arka camlar öne göre daha dar ve koyu. Önde yanal destek sunan koltuklar güvenlik açısından biraz sert ancak ergonomisi başarılı.

Volvo XC40 D4 AWD Inscription Sport

Volvo XC40 Sürüş

Volvo XC40 ülkemizde T3, T4 benzinli ve D3 ile D4 olmak üzere iki farklı dizel motor seçeneğiyle satışa sunuluyor. D4 motora sahip test aracımızın motor kaputunun altında 2.0 litrelik dizel ünite yer alıyor ve 4000 d/d’de 190 HP güç üretiyor. 1750 ile 2500 d/d aralığında 400 Nm tork değerine imza atan motor, 8 ileri Geartronic şanzıman ile birlikte sunuluyor.

AWD dört tekerden çekiş sistemine sahip araç, 210 km/s hıza ulaşabiliyor ve 0-100 km/s hızlanması ise 7.9 saniyede gerçekleşiyor. Fabrika verilerine göre 100 kilometrede ortalama 7.1 litrelik tüketim değerine ulaşan araçta ben 6.8 litrelik bir ortalama değer yakaladım.

Araç ses yalıtımı konusunda başarılı ve müzik sistemi gerçekten kalitesiyle yolculukları keyfe dönüştürüyor. Ancak sert süspansiyonlar nedeniyle XC40’ın pek de konforlu olduğunu söyleyemem. Otoban şartlarında genel olarak yeterli konforu sunan araç, yol bozulmaya başladığında sürücü ve yolcu açısından oldukça sarsıntılı ve sıkıntılı diyebilirim.

Volvo XC40 D4 AWD Inscription Sport

Bu arada aracın ele iyi oturan direksiyonunun tepkileri ise başarılı. İsveçli markanın güvenlik konusundaki taviz vermeyen tutumu nedeniyle çok sayıda güvenlik sistemiyle donatılan araç, yorgunluk algılarken, City Safety ile öndeki diğer araçları, yayaları, bisikletlileri ve büyük hayvanları algılıyor ve çarpışmak üzereyseniz uyarıyor. Zamanında tepki göstermezseniz, otomatik olarak fren yaparak çarpışmadan kaçınmanıza ya da etkisini azaltmanıza yardım ediyor.

Yoldan Çıkma Önleme Sistemi sizi yolda tutarak güvende tutmaya yardım ediyor. Bu yeni özellik istemeden yoldan çıkmak üzere olduğunuzu algılarsa, direksiyon desteğini ve gerekirse fren desteğini kullanarak tekrar yolunuza dönmenize yardım ediyor.

Pilot Assist ise otomatik olarak sabit bir hızı ve öndeki araçla mesafeyi koruyor ve hatta otomobilin direksiyon hareketine de yardım ederek sizi şerit çizgilerinin içinde tutuyor.

Ülkemizde Momentum, Inscription ve R-Design donanım paketleriyle satışa sunulan Volvo XC40’ın fiyat aralığı ise 212 bin TL ile 370 bin Tl arasında değişiyor. Inscription donanıma sahip D4 AWD test aracımızın fiyatı ise 358 bin 985 TL… Bu fiyat ise rakiplerine oranla biraz yüksek.