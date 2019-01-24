Mercedes-Benz; binek araçlarıyla son dönemde fazlasıyla ön planda. Peki ticaride durum nasıl? Vito markanın bu konudaki en güçlü kozlarından. Ne kadar başarılı?

Mercedes-Benz Vito tasarım

Vito ülkemize dört farklı karoser seçeneği ile geliyor. Bizim teste aldığımız model ise Vito Tourer. Ağırlıklı olarak VIP taşımacılık gibi sektörlerin tercih ettiği model, selefine göre incelendiğinde büyük yol kat etmiş. Tasarımda ilk dikkat çeken değişim büyük ön ızgara ve far grubu oluyor. Daha modern görünüme kavuşan araç, yan bölümdeki jant tasarımıyla da oldukça sportif görünüyor. Bolca keskin hat modelde kullanılmış. Gidiş yönüne göre sadece sağ kapı sürgülü ve otomatik olarak açılıyor. Karartılmış arka camlar ona daha gizemli bir tasarım sunuyor. Arka bölümde dikey stop grubu dikkat çekiyor. Marka ve model logoları bagaj kapağının iki yanına dağılmış.

Mercedes-Benz Vito iç mekan

Mercedes-Benz Vito iç mekan

İçeride ise Mercedes modellerinden tanıdık gelen bir kokpit bizleri karşılıyor. Gösterge paneli ve orta konsoldaki müzik sistemi eskimeye yüz tutmuş. Ancak yeni nesilde bu detayların güncelleneceği aşikar. Otomobilde eşya gözü konusunda kısıtlı alan sunulmuş. Özellikle ön konsolda yatay ve konsol içine giren eşya gözleri kesinlikle yetersiz. Önde sürücü dahil 3 kişilik alan sunulmuş. Sürücü koltuğunun sırtlık bölümü ayarlanabiliyor. Ancak yolcu bölümündeki koltuklar sabit kalıyor. Arka bölümde ise karşılıklı koltuklar kullanılmış. Bu koltuk yerleşimi VIP olarak biliniyor. Koltukların deri kaplamaları da oldukça şıklık katmış iç mekan. Arka bölümde sunulan küçük eşya gözleri de işe yarıyor. Koltukların kaydırılma özelliği ile içerideki eşya yükleme alanını arttırıp azaltabiliyorsunuz. Bagaj bölümünde yer alan pandizot detayı da oldukça şık olmuş.

Mercedes-Benz Vito

Mercedes-Benz Vito motor

Aracın kalbinde 2143 cc hacminde bir motor bulunuyor. Bu motor 163 HP güç ve 380 Nm tork değeri sağlıyor. 7 ileri otomatik şanzıman ile model 11.3 saniyede 0-100 hızlanma değerini tamamlıyor. Maksimum hızı ise 195 km/s. Model ile ortalama tüketim değeri 5.8 litre. Şanzıman geçişleri hızlı ve sarsıntısız. Şanzıman karakterini değiştirebileceğiniz bir tuş da şoföre sunuluş. Bu sayede manuel konumda direksiyon arkasındaki kulakçıkları kullanarak vites değiştirebilme opsiyonu da size sunulmuş. İsterseniz daha ekonomik sürüşler için şanzımanı Eco konumunda da kullanabilirsiniz. Bu modda şanzıman daha çabuk üst viteslere geçiyor. Devri düşük tutarak daha düşük yakıt tüketim değerleri size sunuyor. Şehir dışı ve sakin kullanımlarda biz 4.8 litrelik tüketim değerleri elde ettik. Ancak şehir içi agresif kullanımlarda 7.5 litrelere ulaşmak imkansız değil.

Mercedes-Benz Vito

Yalıtım konusunda model segmentindeki rakiplere göre değerlendirildiğinde başarlı. Yol ve rüzgar sesini başarılı bir şekilde absorbe edebiliyor. Yol tutuş konusunda da ondan çok şey beklememek gerek. Ancak segmentindeki Volkswagen Caravell ile karşılaştırıldığında eşit olduklarını söylemek gerek. Limitleri aşıldığında model önden kayma yaşatıyor.

Mercedes-Benz Vito Karar

Amacınız VIP taşımacılıksa burası tam size göre. Ancak şunun altını çizmeliyim otomatik istiyorsanız hala güncellenmeyen 2143 cc motor vergi konusunda canınızı sıkabilir. Ancak otomatik dert değil derseniz Renault’dan hatırladığımız dizel motor seçeneği emrinize amade. Tüketim konusunda da araç gayet başarılı. Ancak şehir içinde ekonomik olmak için daha dikkat etmelisiniz. Rakiplerine göre değerlendirdiğimizde ise model 20 bin TL pahalı kalıyor. Tercih sizin