Peugeot’dan eylül kampanyası

CARMEDYA.COM – Peugeot Türkiye, Eylül ayında tüm modellerinde sıfır faizli kredi ve avantajlı ödeme seçenekleri sunuyor.

Eylül ayı boyunca geçerli olacak kampanya kapsamında markanın SUV ailesi 12 ay sıfır faiz fırsatıyla satın alınabiliyor. Buna göre 2008’e 60 bin TL için 12 ay sıfır faiz, 3008 ile 5008’e ise 90 bin TL için 12 ay sıfır faizli kredi avantajı sağlanıyor.

Peugeot’nun Eylül ayında sunduğu sıfır faiz kampanyası, 208 ile 508’de de geçerli oluyor. Peugeot 208 ise Eylül ayına özel 199 bin TL’den başlayan fiyatıyla sunuluyor. 208, 12 ay sıfır faizli veya 50 bin TL için 12 ay yüzde 0,99, 508 ise 90 bin TL için 12 ay sıfır faiz fırsatıyla satışa sunuluyor.