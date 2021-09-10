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Peugeot’dan eylül kampanyası

Yazan Önder Canözer -

CARMEDYA.COM – Peugeot Türkiye, Eylül ayında tüm modellerinde sıfır faizli kredi ve avantajlı ödeme seçenekleri sunuyor.

Eylül ayı boyunca geçerli olacak kampanya kapsamında markanın SUV ailesi 12 ay sıfır faiz fırsatıyla satın alınabiliyor. Buna göre 2008’e 60 bin TL için 12 ay sıfır faiz, 3008 ile 5008’e ise 90 bin TL için 12 ay sıfır faizli kredi avantajı sağlanıyor.

Peugeot’nun Eylül ayında sunduğu sıfır faiz kampanyası, 208 ile 508’de de geçerli oluyor. Peugeot 208 ise Eylül ayına özel 199 bin TL’den başlayan fiyatıyla sunuluyor. 208, 12 ay sıfır faizli veya 50 bin TL için 12 ay yüzde 0,99, 508 ise 90 bin TL için 12 ay sıfır faiz fırsatıyla satışa sunuluyor.

Önder Canözer
1990 yılından bu yana dergi sektöründe her kademede görevlerde bulunan Önder Canözer, 2000 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığını Mynet çatısı altında başlatmıştır. 2010 yılında kurduğu ve bugün Medicon Grup adını alan Medicon Yayıncılık ile Carmedya'yı hayata geçirmiş olan Canözer, bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

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