Tam kapanma ikinci el pazarını etkiliyor

CARMEDYA.COM – Ülkemizde yaşanan tam kapanma sürecinin birçok sektörde olduğu gibi otomotiv sektörüne de etkileri devam ediyor.

Bir yandan yaz aylarının yaklaşmasıyla talepte artış yaşanacağı düşünülürken, öte yandan kısıtlamaların bu talebi olumsuz etkileyebileceği konuşuluyor. Bu nedenle tam kapanma kararı sonrası tüketicilerin araç alım-satım konusunda neler düşündüğü merak konusu oldu.

İkinci el otomobil ilan platformu arabam.com, tüketicilerin beklentilerini ve davranışlarını analiz etmek amacıyla bu süreçte tüketicilerin araç alma-satma tercihlerini ve piyasaya yönelik beklentilerini araştırdı.

Mayıs ayında 3 bin 48 kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği araştırma sonuçlarını derleyerek, istatistikleri paylaşan arabam.com’un sunduğu veriler ikinci el otomobil müşterilerinin neredeyse ikiye bölündüğünü gösteriyor.

Araştırmaya göre kapanma sürecinde katılımcıların %50.4’ü araç alma veya satmayı düşünürken, %49.6’sı ise bu süreçte araç alım-satımı yapmayı düşünmüyor. Katılımcıların verdiği yanıtların birbirine yakın oranlarda olması, tüketicilerin bu konuda kararsız oldukları izlenimini veriyor.

Tüketicilerin %32.9’u kapanma sürecinin ikinci el otomotiv sektöründeki fiyatları artış yönünde, %26.9’u düşüş yönünde etkileyeceğini; %18.2’si fiyatların değişmeyeceğini, %19.2’si ise bu konuda kararsız olduğunu söylüyor.

Kapanma sürecinin ikinci el araç fiyatlarını artıracağını düşünen tüketicilere, bu düşüncelerinin nedeni sorulduğunda %42.7’si sıfır araç tedariğinde yaşanan sıkıntıları, %33.4’ü tam kapanma bitince talepte yaşanacak artışı, %21.5’i ise kurdaki dalgalanmaları gerekçe olarak gösterdi.

Fiyatların düşeceğini bekleyen tüketicilerin en büyük gerekçesi %73.7 ile talepteki düşüşün fiyatları da düşüreceği yönünde. Buna göre kapanma sonrasında bir kısım tüketicinin fiyatlarda düşüş ve indirim beklentisi olduğunu söylemek mümkün. Katılımcıların %13.4’ü fiyatlardaki düşüşün gerekçesi olarak galeri ve satış yerlerinin kapalı olmasını işaret ederken, %12.9’u ekonomide yaşanabilecek olumlu gelişmeleri öne sürdü.

Tüketici kapanma sürecinin sıfır araç fiyatlarını artış yönünde etkileyeceğini düşünüyor

Tam kapanma sürecinin sıfır otomotiv sektörünü nasıl etkileyeceği sorulduğunda ise, tüketicilerin %40.3’ü fiyatların artacağını söylüyor. Artış yönündeki düşüncelerin gerekçeleri ise %34.3 ile kurdaki dalgalanmalar olurken, bunu %33.6 ile dünyada yaşanan çip krizi ve %29.9 ile sıfır araçlardaki diğer üretim sıkıntıları takip etti.

Kapanma sürecinin sıfır otomotiv fiyatlarını düşüreceğini düşünen %20.7’lik kesime bunun gerekçeleri sorulduğunda %71.5’i Koronavirüs nedeniyle talepte yaşanacak düşüşü sebep gösteriyor. Tüketicilerin %18.1’i ekonomide yaşanabilecek olumlu gelişmeleri, %10.4’ü ise bayilerin satışa kapalı olmasını öne sürdü. Cevaplayıcıların %26.9’u kapanma sürecinin sıfır araçlarda fiyatları çok değiştirmeyeceğini ifade ederken, %12.2’si bu konuda kararsız olduğunu belirtti.