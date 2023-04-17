Renault Austral’ın Türkiye satış fiyatı belli oldu

CARMEDYA.COM – Renault’nun C-SUV modeli Austral’ın ülkemizde sunulacak Techno Esprit Alpine versiyonu için Türkiye satış fiyatı açıklandı.

24 Nisan’da ön siparişlere açılacak modelin lansmana özel opsiyonlar hariç anahtar teslim fiyatı 1 milyon 190 bin TL olarak belirlendi.

Ön sipariş kaydını oluşturmak isteyen kullanıcılar, MAİS Yetkili Satıcıları ve Şubelerine ulaşarak 250 bin TL ön ödeme yaparak siparişini tamamlayacak. Kayıt sürecini tamamlayan ilk 500 kişi yeni Austral’e Haziran ayından itibaren sahip olacak.

Atletik SUV

Austral, 20 farklı gelişmiş sürüş destek sistemi ve 564 cm2 OpenR Link bilgi-eğlence sistemiyle öne çıkıyor. Arka koltuk 16 cm geriye çekilerek, iyi bir diz mesafesi sağlanıyor. Modeldeki en yeni nesil Multi-Sense teknolojisinde bulunan 4 farklı sürüş modu ve kişiselleştirme seçenekleri farklı beklentilere cevap veriyor.

İttifak bünyesinde geliştirilen 3. nesil CMF-CD platformunu kullanan ilk Renault modeli olan Austral, 160 bg 12V mild hybrid motoruyla yakıt tüketimini ve emisyonları azaltııyor.

Ön siparişler sonrasında Austral’ın Türkiye’de yola çıkma tarihi ise Haziran ayı olarak planlanıyor.