Mercedes-Benz Vito ile Mesut Süre’den YouTube serisi

CARMEDYA.COM – Mercedes-Benz Hafif Ticari Araçlar’ın yeni Youtube kanalı eğlenceli içeriği ile geliyor.

Vito ile Her Açıdan Güzel Yolculuklar isimli yeni serinin moderatörlüğünü stand-up gösterileri ve radyo programları ile geniş bir hayran kitlesine sahip Mesut Süre üstleniyor.

Mesut Süre yeni video serisinde; konuklarının tanışma hikâyelerini, birlikte kurdukları iş ilişkilerini, yaşadıkları talihsiz olayları ve arkadaşlarıyla kurdukları ilişkileri keyifli bir şekilde paylaşmalarına imkân sağlıyor. Mesut Süre ve konuklarına ev sahipliği yapma görevini ise Mercedes-Benz Yeni Vito üstleniyor.

Mercedes-Benz’in 9 kişilik araç modeli Vito Tourer, 2020 itibarıyla yenilenmiş tasarımı, arttırılan donanımları, güvenlik teknolojileri, yakıt tüketimi düşürülen motor seçenekleri ve “Her Açıdan Güzel” sloganıyla Türkiye’de satılmaya başlandı.

Yeni dört silindirli turbo dizel motor ailesinden OM 654, yüksek verimlilik seviyesiyle performansı ve yakıt ekonomisini bir arada sunuyor.

Yeni Mercedes-Benz Vito Tourer daha konforlu bir sürüş sunarken, DISTRONIC ve Aktif Fren Yardımcısı gibi sürüş yardımcıları güvenliğe katkı sağlıyor. Mevcut duruma göre bir ileri seviyeye taşınan iç mekân sürüş konforunu desteklerken; aracın tasarımını daha modern bir seviyeye getiriyor.